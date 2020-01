Birds of Prey: Violencia y humor dominan el tráiler final

Humor, muchos disparos y porrazos, alguna palabra subida de tono, hienas, Ewan McGregor en plan villano y muchas escenas de Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie. Estos son los ingredientes del tráiler final de la película Birds of Prey, que se estrena en cines el 7 de febrero.

La película, dirigida por Cathy Yan, reúne a varias superhéroes femeninas de DC Cómics. Dado a conocer en historietas en junio de 1996, este grupo operaba originalmente en Ciudad Gótica, luego pasó a Metrópolis y actualmente combate el crimen en la ciudad de Platinum Flats, California.

Además de Robbie, quien vuelve a interpretar a Harley Quinn, tras su aparición en Suicide Squad (2016), el filme incluye a Ewan McGregor en el papel del villano Black Mask; Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Jurnee Smollett-Bell en el rol de Black Canary, Rosie Pérez como Renee Montoya y Ella Jay Basco como Cassandra Cain.

Su título original es inusualmente largo: Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Y su estreno está previsto para el 7 de febrero en cines.