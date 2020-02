Warner Bros. Pictures

Ya te hemos contado que 2020 es el año de las mujeres directoras y protagonistas de películas de acción de superhéroes. Y te hemos hablado también de lo mucho que todos los títulos del género que veremos este año (Black Widow, Wonder Woman 1984, Eternals) le deben al Wonder Woman de Patty Jenkins y Gal Gadot.

La primera película de este año en la lista de cine de superhéroes hecho por mujeres y cargado de mujeres protagonistas es Birds of Prey. Esta secuela de Suicide Squad (2016) cuenta con Margot Robbie como productora y recuperando el papel de la irreverente, gamberra pero siempre divertida Harley Quinn.

La película, que tiene el título completo Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) narra precisamente la emancipación del personaje tras su rotura sentimental con Joker. Aves de presa es una historia sobre el origen de este personaje dirigida por Cathy Yan (Dead Pigs), escrita por Christina Hodson (Bumblebee) y con un reparto femenino que incluye a Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Jurnee Smollett-Bell como Black Canary, Rosie Perez como la detective de Gotham City Renee Montoya y Ella Jay Basco como Cassandra Cain, la adolescente a la que acabarán ayudando todas estas mujeres.

Warner Bros. Pictures

No todo son mujeres en Birds of Prey. Chris Messina y Ewan McGregor interpretan a Victor Zsasz y Roman Sionis respectivamente, los villanos y enemigos de nuestro grupo de heroínas protagonistas. McGregor sobre todo parece disfrutar muchísimo de las excentricidades de un personaje que le permite coleccionar cabezas humanas miniaturizadas o tener esculturas en tamaño real de sí mismo.

Pero, sin duda, la que más se deleita interpretando a un personaje al borde de la salud mental es Robbie. Su Harley Quinn tiene como mascota a una hiena llamada Bruce, sí por ese Bruce del universo de DC; es alguien que no hace la compra, sino que atraca el supermercado al que va a conseguir víveres; y que ha acumulado tantos enemigos a lo largo de los años que ni siquiera puede recordar a muchos de ellos o qué fue la cosa terrible que les hizo. Harley es una narradora en la que no se puede confiar y su voz explica parte de la película aunque, sobre todo al principio, lo que se vea en pantalla y lo que nos diga este personaje no tengan mucho que ver.

No todo en Birds of Prey funciona. La historia avanza hacia atrás y hacia delante, saltándose el orden cronológico en un intento por emular el desorden mental que tiene Harley y que es quien está explicándole la historia al espectador. Una línea narrativa menos interrumpida hubiera beneficiado a esta historia. Asimismo, si las películas de superhéroes a lo Deadpool o Suicide Squad no son lo tuyo (títulos donde la irreverencia, lo grosero y la violencia abundan a partes iguales) tal vez Birds of Prey no sea precisamente de tu agrado. Este no es el universo esterilizado de los Avengers. A su favor hay que decir que este título no se toma nada en serio a sí mismo. Y, a pesar de que a veces por pantalla se vean cosas terribles, es difícil no tomárselo todo con la misma ligereza que Harley.

Warner Bros. Pictures

Entre las cosas que sí que funcionan en Aves de presa: una banda sonora con temas de Charlotte Lawrence, Lucy Woodward, Yeah Yeah Yeahs y una versión del "It's A Man's, Man's, Man's World" que hace estallar copas. Matthew Libatique (A Star is Born) es el encargado de una dirección de fotografía donde los colores son saturados, las tomas completamente estilizadas y Los Ángeles hace las veces de una Gotham City donde sí brilla el sol. Erin Benach (A Star is Born) está a cargo de escoger las camisetas semitransparentes, los pantalones cortos y los tops de color fucsia ácido para los atuendos de Harley. Pero en realidad cualquiera de los personajes de esta película va impecablemente vestido.

Y sí, la acción te va a mantener pegado a la butaca en Birds of Prey. El estudio especializado en escenas de acción y peligrosas 87eleven ha sido el encargado de entrenar a las actrices y coreografiar las muchas secuencias de combate cuerpo a cuerpo de la película. A 87eleven le debe su marca estilizada pero natural la franquicia de John Wick y reconocerás algunas de las características de ese sello en este película donde Black Canary, Harley, Huntress y Renee Montoya demuestran que las mujeres pueden ser muy duras.

Birds of Prey reflexiona sobre la emancipación de todas sus protagonistas femeninas. "¿Cómo puedo ser como tú sin la parte de locura?", le pregunta Cassandra a Harley en una secuencia de la película que muestra la conexión entre ambos personajes y en la que Harley le explica a la adolescente un par de cosas sobre lo que significa ser una mujer independiente. Es cierto que me incomodó un poco la idea de que un personaje tan absolutamente corrupto moralmente como Harley pudiera convertirse en un modelo a seguir, pero no hay que tomarse Birds of Prey más en serio de lo que lo hace la propia película.

Ya veremos qué más dan de sí las heroínas de 2020 pero por el momento el año, y la década, han empezado siendo bastante prometedores. De Aves de presa me quedo con un momento en el que Harley le da a Black Canary una liga/goma para recogerse el pelo cuando están en plena batalla encarnizada. Un gesto que encapsula esta película: dosis abundante de acción y adrenalina pero con un toque femenino que no se puede ignorar.

Oh, y por supuesto, no estaría haciendo mi trabajo si no te dijera que sí, te tienes que quedar hasta el final de todo de los títulos de crédito.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) o Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) se estrena a nivel mundial este 7 de febrero.

Reproduciendo: Mira esto: Los títulos más geek de 2020 protagonizados por mujeres

Nota del editor: Esta crítica de Birds of Prey se publicó originalmente el 5 de febrero de 2020.