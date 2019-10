Birds of Prey: Mira el nuevo tráiler de la película con Harley Quinn

Warner Bros. Pictures

Si bien Suicide Squad (2016) fue un éxito de taquilla, la película fue vapuleada por la crítica. Pero todos coincidieron en que lo mejor del filme fue Margot Robbie en el papel de Harley Quinn, así que Warner la hizo protagonista de su propia película con el kilométrico título de Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), cuyo nuevo tráiler fue dado a conocer el martes.

Birds of Prey reúne a varias superhéroes femeninas de DC Cómics. Introducidas en historietas en junio de 1996, este grupo operaba originalmente en Ciudad Gótica, luego pasó a Metrópolis y actualmente combate el crimen en la ciudad de Platinum Flats, California.

En la película, el grupo Birds of Prey (Aves de presa) está formado por Margot Robbie como Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Jurnee Smollett-Bell en el rol de Black Canary, Rosie Pérez como Renee Montoya y Ella Jay Basco como Cassandra Cain.

Los villanos del filme son interpretado por Ewan McGregor, quien da vida a Black Mask, y Chris Messina, quien personifica a Víctor Zsasz.

Los nuevos pósters de la película destacan, por supuesto, a la figura de Harley Quinn, quizá el personaje más conocido del filme. Birds of Prey está dirigida por Cathy Yan (Dead Pigs) y fue escrita por Christina Hodson (Bummblebee).

La trama de Birds of Prey se centra en Harley Quinn, quien decide reclutar a Black Canary, Huntress y Renee Montoya para salvar a Cassandra Cain de Black Mask, el nuevo zar del crimen en Ciudad Gótica.

La película Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) se estrena en cines el 7 de febrero de 2020.