Birds of Prey modifica su título tras fallido debut en la taquilla: reporte

Warner Bros. Pictures

En Hollywood es común que una película tenga un título distinto al estrenarse en otro país con un idioma diferente, pues quizás la traducción literal no luzca atractiva o pierda sentido. Lo que es toda una rareza es que la película modifique su título dentro del propio Estados Unidos y a una semana de su estreno.

Eso es lo que ocurrió, según publica Entertainment Weekly, con Birds of Prey, lanzada el 7 de febrero en Estados Unidos y que recaudó menos de lo esperado en su primer fin de semana en la cartelera estadounidense: generó US$33 millones en las salas locales de cine y Warner Bros. estimaba que recaudaría alrededor de US$55 millones.

De acuerdo al reporte, las páginas Web de las cadenas de salas de cine AMC, Regal y Cinemark ahora muestran el filme con un nuevo título: Harley Quinn: Birds of Prey. La decisión busca hacer evidente al público que la película tiene como protagonista a Harley Quinn, popular personaje de las historietas DC Comics y ya interpretado en el cine por Margot Robbie en Suicide Squad (2016).

Robbie da vida de nuevo al personaje de Harley Quinn en Birds of Prey, pero quizás Warner Bros. considera que el título -- que identifica a un grupo de heroínas de DC Comics lanzado en 1996 -- solo resulta familiar para los fanáticos de las historietas pero tiene poco sentido para el público común.

El título original de la película ya incluía el nombre de Quinn, pero perdido en medio de su kilométrica extensión: Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Sin duda, Harley Quinn: Birds of Prey va directo al grano y destacará en la cartelera de cines.

Resta saber si esta modificación del título ayudará a la película en la taquilla. Si deseas conocer más del filme, puedes leer la reseña de CNET en Español de Birds of Prey.