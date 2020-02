Birds of Prey y la fantabulosa emancipación de las mujeres cineastas

Claudette Barius/Warner Bros.

Hasta que Patty Jenkins demostró en 2017 con Wonder Woman que se podía ser mujer y dirigir una película con buenas críticas y buena recaudación en taquilla protagonizada por otra mujer, el subgénero de películas de superhéroes no había estado muy abierto a que las mujeres trabajaran en él delante o detrás de las cámaras. En realidad el género de acción en general nunca ha estado muy abierto a ello tampoco, pero eso es otro tema.

Pero este 2020 podría ser el año en el que las mujeres toman el género de superhéroes. Tenemos el estreno de Black Widow en mayo. La película de Marvel estará dirigida por Cate Shortland (Lore) y protagonizada por Scarlett Johansson y Florence Pugh. Wonder Woman 1984 se estrena en junio. Jenkins volverá a dirigir y además coescribirá y Gal Gadot protagonizará. Luego está Eternals en noviembre, que dirigirá Chloé Zhao (The Rider) y estará protagonizada por un reparto coral que incluye a Angelina Jolie y Salma Hayek. Y por supuesto Birds of Prey, que se estrena este 7 de febrero.

Esta secuela de Suicide Squad (2016) le permite a Margot Robbie volverse a meter en la fragmentada pero siempre entretenida mente de Harley Quinn. En Birds of Prey, la irreverente Harley acaba de romper con Joker y está tratando de definirse a sí misma como mujer emancipada. Robbie, que además de interpretar a la antiheroína produce esta película, comparte la pantalla con Mary Elizabeth Winstead como Huntress; Jurnee Smollet-Bell como Black Canary; Rosie Perez interpretando a la detective veterana de la policía de Gotham City, Renee Montoya; y la novel Ella Jay Basco como Cassandra Cain. Cathy Yan (Dead Pigs) dirige esta película.

"Es una falacia que las películas de acción sean para los chicos y los hombres. Yo me crié amando las películas de acción, igual que Margot [Robbie]", me explica en conversación telefónica desde Londres la guionista de Birds of Prey, Christina Hodson (Bumblebee). Ella y Robbie desarrollaron esta película juntas después de conectar por completo en una primera reunión profesional en la que, en lugar de café, acabaron tomándose unas mimosas y pizza.

"Coincidimos en todo y lo bien que nos lo pasamos en esa primera reunión acabó impregnando el resto del desarrollo de la película", dice Hodson.

La futura nueva normalidad

"Cuanto más cambiamos las estadísticas detrás de las cámaras, más cambia lo que hay en la pantalla para que no tengamos que ver siempre las cosas a través de la lente masculina. Al tener a más guionistas mujeres, también veremos más personajes femeninos en las películas de acción", me dice Hodson, que reconoce que existe la necesidad de hablar sobre el hecho de que Birds of Prey sea una película escrita, dirigida y protagonizada por cinco mujeres "porque el problema no está resuelto. Estamos esperando el día en el que esto ya no sea un tema de conversación porque sea completamente normal".

Perez no podría estar más de acuerdo con la guionista. También en conversación telefónica desde Londres, la actriz neoyorquina me explica que lleva más de 30 años trabajando en películas hechas por mujeres. "La diferencia es que ahora el foco está en ellas", dice. Igual que Hodson, Perez cree que es importante que la gente de la industria continúe destacando la presencia femenina delante y detrás de las cámaras. "Hay una necesidad de continuar hablando de esto hasta que se convierta en lo normal. Y eso todavía no ha pasado".

Birds of Prey no es solo un buen ejemplo de representación femenina, la película incluye un buen número de los temas e ingredientes recurrentes a los que estamos acostumbrados en las grandes superproducciones de acción y superhéroes. Hay explosiones, golpes que llevar a cabo y villanos contra los que luchar. El estudio de diseño de acción y especializado en secuencias peligrosas 87eleven, famoso por haber creado las escenas de lucha de estilo naturalista que se pueden ver en la franquicia de John Wick, entrenó a los intérpretes de esta película y coreografió sus muchas escenas de lucha cuerpo a cuerpo.

"Si he sacado algo de esta película ha sido la emancipación de saber que tengo la habilidad de hacerlo, la habilidad de ser dura", dice Perez al recordar el reto que le supuso entrenar para Birds of Prey. La actriz se desgarró el menisco de una rodilla al comenzar a entrenar pero logró recuperarse e hizo entre el 85 y 90 por ciento de sus propias escenas de acción y peligrosas en la película. La agilidad de su personaje en la película la inspiró y ahora boxea entre tres y cuatro veces a la semana, además de esperar que su personaje anime a las mujeres de cierta edad a volver al gimnasio.

Entablando amistades en el set

Más allá del trabajo duro, el set de Birds of Prey suena como un lugar en el que sus miembros pudieron entablar amistad y establecer conexiones. O al menos tuvieron muchas ocasiones para beber en compañía. Hodson me habla de sus fiestas temáticas de los viernes (las camisas hawaianas fueron uno de sus temas preferidos) y de los "cocktails peligrosamente fuertes" que preparaba Perez. También hay historias sobre las piñas coladas que hacía Robbie. "No es que enviara a alguien a hacerlo", dice Hodson, que explica que Robbie preparaba personalmente las bebidas con la batidora que había traído de su casa.

Tanto Hodson como Perez enfatizan las habilidades de liderazgo de Robbie. "Es un fenómeno y una mujer joven fantástica que no tiene ego, y eso es muy extraño", dice Perez.

En cuanto a Hodson, después de conectar con Robbie en esa primera reunión y de desarrollar Birds of Prey con ella, ahora está lanzando con la actriz un programa de guión de películas de acción para mujeres: el Lucky Exports Pitch Program. Con iniciativas como esta esperan que haya un mayor número de mujeres en la posición de poder escribir este tipo de superproducciones de acción.

"Estoy esperando que llegue el día en el que Patty Jenkins dirija una película de superhéroes protagonizada por un hombre", dice Hodson. "En el que ya no haya división por género". Y aquí esperamos el día en el que artículos como este pasen a ser irrelevantes.