Netflix

Netflix sabe que nos encanta ver películas durante las fiestas navideñas. Y que en realidad tenemos bastante tiempo para hacerlo durante esas fechas. Por eso debieron reservarse el estreno de Bird Box (A ciegas) hasta el pasado 21 de diciembre. Una semana después la compañía de streaming declaraba mediante un tuit que más de 45 millones de cuentas de sus usuarios habían visto ya la película. Los mejores siete primeros días de estreno para una película de Netflix, añadían.

No sabemos si has visto ya esta película postapocalíptica protagonizada por Sandra Bullock, dirigida por la danesa Susanne Bier (ganadora de un Oscar por En un mundo mejor) y basada en la novela homónima de Josh Malerman. Pero, a pesar de algunas críticas que la han culpado de estar escrita a golpe de algoritmo, nos atreveríamos a decir que sí debes haber devorado ya esta historia. Ya sea en su iteración para Netflix o en la "versión anterior" que John Krasinski coescribió, dirigió, protagonizó y estrenó en abril de 2018 con el título A Quiet Place (Un lugar en silencio/Un lugar tranquilo). Aunque no realmente no son versiones de lo mismo, son sospechosamente similares.

Y es que entre ambos títulos hay muchas cosas en común y a ratos casi parecen un calco el uno del otro. Te contamos por qué (pero cuidado si no has visto estas películas y eres adverso a los spoilers):

A Quiet Place podría definirse como Bird Box pero sin que sus protagonistas puedan hacer ruido. Y Bird Box podría definirse como A Quiet Place pero sin que sus protagonistas puedan ver. Y es que en ambas la premisa es la misma: la Tierra se ve atacada por unas criaturas que provocan la muerte casi segura de los humanos. La única forma de evitarlas en Un lugar en silencio es no hacer ruido y no hablar. La única forma de evitarlas en A Ciegas es vendarse los ojos para no verlas.



Netflix/Saeed Adyani

La maternidad juega un papel predominante . Tanto Sandra Bullock en Bird Box como Emily Blunt en Un lugar tranquilo están embarazadas (al menos en algún momento durante la película). Y sí, ambas historias nos cuentan lo complicado que puede ser esto del parto en un mundo postapocalíptico y sin epidurales.

. Tanto Sandra Bullock en Bird Box como Emily Blunt en Un lugar tranquilo están embarazadas (al menos en algún momento durante la película). Y sí, ambas historias nos cuentan lo complicado que puede ser esto del parto en un mundo postapocalíptico y sin epidurales. La educación de los niños cobra nuevas dimensiones en un universo en el que la disciplina de no hacer ruido/no quitarse la venda de los ojos es de vital importancia. Literalmente. Y a pesar de ello, siempre acaba habiendo algún ser humano menor de edad que no respeta las órdenes dictadas por los adultos para tratar de mantener con vida a todo el mundo. ¿Por qué será?

en un universo en el que la disciplina de no hacer ruido/no quitarse la venda de los ojos es de vital importancia. Literalmente. Y a pesar de ello, siempre acaba habiendo algún ser humano menor de edad que no respeta las órdenes dictadas por los adultos para tratar de mantener con vida a todo el mundo. ¿Por qué será? Viendo cualquiera de las dos películas te van a entrar ganas de acabar por fin ese proyecto de tener un kit para emergencias bien provisto . No sólo de comida, ropa cómoda, mantas o linternas. También de medicinas. Y sí, te va a quedar muy claro que en caso de Apocalipsis zombie lo mejor es que te mudes (si puedes llegar a él de forma segura, claro) al supermercado de la esquina. Aunque tanto en A Quiet Place como en Bird Box sus protagonistas opten en realidad por casas espaciosas y más bien rústicas .

. No sólo de comida, ropa cómoda, mantas o linternas. También de medicinas. Y sí, te va a quedar muy claro que en caso de Apocalipsis zombie lo mejor es que te mudes (si puedes llegar a él de forma segura, claro) al supermercado de la esquina. Aunque tanto en A Quiet Place como en Bird Box sus protagonistas opten en realidad por . Las criaturas son insaciables y sus motivaciones, cómo han llegado a la Tierra o por qué son tan depravadas es poco relevante. A Quiet Place o Bird Box no son Arrival. Tampoco Mars Attacks o War of the Worlds siquiera. No se trata de entender a la amenaza, sino simplemente de ver cómo se adapta un grupo de humanos para tratar de sobrevivir ante condiciones muy, muy adversas.

Paramount Pictures/Jonny Cournoyer

El Apocalipsis tiene muchos inconvenientes pero la falta de peluqueros y maquilladores en activo no es una de ellas . De ahí el cutis impecable en todo momento de Bullock o Blunt. También sus melenas largas, pero cuidadas (y con el color perfecto). Por no hablar del look leñador con barba de lumbersexual consagrado de Krasinski.

. De ahí el cutis impecable en todo momento de Bullock o Blunt. También sus melenas largas, pero cuidadas (y con el color perfecto). Por no hablar del look leñador con barba de lumbersexual consagrado de Krasinski. Por suerte entre tanta locura siempre hay momentos para descansar (y ponerse tierno). Y ambas películas incluyen una escena íntima entre sus parejas protagonistas. Con una secuencia en la que Krasinski y Blunt bailan al ritmo del "Harvest Moon" de Neil Young gracias a unos EarPods. Y un momento en el que los personajes de Bullock y Trevante Rhodes disfrutan de lo bien que le queda todo a ella. También un camisón de tirantes y revelador que poco tiene que ver con el uniforme habitual de superviviente del Apocalipsis.

Algunas personas con discapacidades físicas juegan con ventaja . En A Quiet Place se trata de la hija sorda de los personajes interpretados por Krasinski y Blunt. En Bird Box tiene sentido que un colectivo de invidentes tenga más opciones de supervivencia que otros humanos.

. En A Quiet Place se trata de la hija sorda de los personajes interpretados por Krasinski y Blunt. En Bird Box tiene sentido que un colectivo de invidentes tenga más opciones de supervivencia que otros humanos. Ser padre o representar una figura paterna es un mal augurio. Y dudamos que vayamos a ver de nuevo a Krasinski o Rhodes en las segundas partes de estas películas. La secuela de A Quiet Place de hecho ya se ha hecho oficial, pero no sabemos si realmente veremos Bird Box 2. Aunque a juzgar por el éxito de A ciegas, es difícil pensar que no. ¿Se parecerán Bird Box 2 y A Quiet Place 2 tanto como las originales?

Reproduciendo: Mira esto: ¿Avengers o Black Panther? La mejor película de la cultura...

Pero sí, tengo la sensación que el #AQuietPlaceChallenge, que debe consistir en moverse en completo silencio y no interrumpir la tranquilidad de aquellos que te rodean, debe ser bastante más seguro de practicar que el #BirdBoxChallenge. ¿Te animas a practicarlo? ¡Ssshhhh!

¿Te gusta el cine? No dejes de leer nuestro artículo sobre los estrenos que más esperamos en 2019.

Y no te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.