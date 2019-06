Una película biográfica de Jenni Rivera está en camino

La familia de Jenni Rivera informó que pronto podríamos ver una biopic de la cantante, quien murió en un accidente, y la esperanza es que sirva de inspiración para nuevas generaciones.

Según publicó este 18 de junio la agencia de noticias Associated Press, aún no hay fecha de estreno ni casting, pero sí encargada del guion: Kate Lanier, quien escribió la biopic What's Love Got To Do With It, basada en la vida de Tina Turner y Set It Off, un drama sobre cuatro mujeres afroamericanas que deciden robar un banco, ya está trabajando en este proyecto.

Según el sitio web de cine y series, Deadline, las empresas Mucho Mas Media y De Line Pictures adquirieron los derechos para realizar el proyecto, además de que Rivera Enterprises también estará involucrado en la película.

"Mi hermana soñó con una película biográfica de su vida durante muchos años, estamos encantados de que se materialice", dijo Rosie Rivera, hermana de Jenni, a Deadline. "Nunca imaginamos que un equipo tan asombroso de producción y escritura como Donald De Line y Kate Lanier se unieran a nosotros para hacer que su sueño se hiciera realidad. Estamos muy contentos y emocionados de comenzar este proceso".

Rivera fue una conocida cantante y compositora mexicoamericana que trabajó en televisión y fue activista de derechos de humanos. Murió a los 43 años, en un accidente de avión en 2012, junto con otras seis personas. Dejó a cinco hijos y dos nietos.

Rivera también actuó en la película Filly Brown, que trata sobre el difícil camino para hacerse un lugar como cantante. Es la única aparición en el cine de la artista. Igual colaboró en la película para TV, Adiccto de Salsa y la serie La dinastía de Los Pérez.

Según AP, la cinta contará la manera en que Rivera luchó en un ambiente dominado por hombres, cómo enfrentó los abusos, el amor por un adicto a las drogas y sus peleas por la igualdad de género.

No hay fecha de estreno para la cinta, sin embargo, Rosie Rivera le dijo a AP que su hermana deseaba a Charlize Theron como protagonista. Igualmente, trascendió que los productores serán Javier Chapa y Simon Wise de Mucho Mas Media y Donald De Line de De Line Pictures.