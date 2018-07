Billy Dee Williams vuelve como Lando Calrissian en Episodio IX de Star Wars

Agrandar Imagen Twentieth Century Fox

Es la hora de sacar del armario tu capa espacial. El actor Billy Dee Williams, una de las estrellas protagonistas de la trilogía original de Star Wars, volverá a interpretar al famoso personaje de Lando Calrissian en el Episodio IX de la saga, prevista a estrenarse en diciembre de 2019.

"Fuentes (de la película) confirmaron a The Hollywood Reporter que Williams regresará a una película de Star Wars por primera vez desde Return of the Jedi, en 1983", indicó una nota de The Hollywood Reporter el lunes.

CNET se comunicó con Walt Disney Studios y Lucasfilm para obtener un comentario sobre esta información y actualizará esta nota con nuevos datos una vez estén disponibles.

No sería la primera vez en la que Williams vuelve a interpretar a este tahúr seductor llamado Lando. Ya en 2015 Williams aportó su voz a una versión juvenil del personaje en la serie animada Star Wars Rebels.

En 2014, Williams bailó vestido como Lando para rendir tributo al personaje en un número musical que mezcló Star Wars y ritmos tropicales -- con Ewoks vitoreando entre el público -- durante una de las participaciones del actor en el show televisivo Dancing with the Stars.

Williams se unirá a los actores Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Adam Driver, quienes repiten en sus roles. La actriz Keri Russell es otra de las nuevas incorporaciones al elenco del filme. La identidad de su personaje todavía no ha sido revelada.

Sin título definitivo disponible, el Episodio IX de Star Wars, dirigido por J.J. Abrams, se estrenará en las salas de cine el 20 de diciembre de 2019.

