Bill & Ted Face the Music: La película de Keanu Reeves que sí podrás ver en 2020

No podremos ver Matrix 4 hasta el 1 de abril de 2022. Para John Wick 4 habrá que esperar hasta el 27 de mayo de 2022. Soy consciente de que en 2019 te volviste a enamorar de tu ídolo de adolescencia preferido, Keanu Reeves, gracias a John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Always Be My Maybe y porque demostró ser el compañero de viaje perfecto. Por el momento este 2020 no ha sido más que una eterna desilusión. Pero no desesperes. También vas a tener ración nueva de Reeves en 2020.

Y es que el intérprete protagoniza junto a Alex Winter Bill & Ted Face the Music, la tercera entrega de la franquicia iniciada en 1989 con Bill & Ted's Excellent Adventure y continuada en 1991 con Bill & Ted Bogus Journey, dos títulos de comedia con toques musicales. Bill (Winter) y Ted (Reeves) eran dos adolescentes californianos no demasiado brillantes pero absolutamente leales y obsesionados con hacer triunfar su banda, Wyld Stallyns, a pesar de no tener ningún talento musical. Las dos primeras aventuras les llevaron en un sinfín de viajes en el tiempo a bordo de una cabina telefónica, un encuentro inolvidable con la muerte, la posibilidad de conocer a las princesas de sus vidas e incluso a la paternidad.

Bill & Ted Face the Music, que se estrena en Estados Unidos este 28 de agosto tanto en salas de cine como en video bajo demanda, es una secuela ambientada 25 años después del final de la segunda película. Los amigos inseparables Bill y Ted viven en casas contiguas en su natal San Dimas, continúan usando la misma jerga que los caracterizó en su juventud (hay mucho "dude", "guys", "no way", "yes way" y "excellent" en esta película) y llevan todos estos años tratando de componer la canción que salvará el mundo logrando la paz y unidad de sus habitantes.

Cuando nos reencontramos con sus personajes, Bill y Ted no han tenido éxito como músicos. Siguen sin tener trabajos (más allá de tratar de encontrar el tema musical perfecto), sus esposas (las princesas Elizabeth y Joanna) tratan de llevarlos a terapia de pareja y acaban en terapia grupal o de pareja de parejas. Las únicas que parecen no cansadas de Bill y Ted son sus hijas: Thea (Samara Weaving) y Billie (Brigette Lundy-Paine). Tienen 24 años, todavía viven en casa, no tienen trabajo y básicamente adoran a Bill y Ted. Son una especie de versión femenina de ellos en su juventud.

Si eres fan de las dos aventuras previas de Bill y Ted, te gustará esta película. Winter y Reeves interpretan a sus personajes con la misma inocencia, simplicidad y tendencia a lo absurdo con las que interpretaron a estos personajes por primera vez hace tres décadas. Con la diferencia de que ya no son actores jóvenes tratando de hacerse un hueco en Hollywood, sino intérpretes consagrados con una larga carrera a sus espaldas. Pero ambos han hecho a un lado sus egos o experiencia para volver a ponerse en la piel de estos personajes con la misma vulnerabilidad que en el pasado. Reconozco que lo de ver a dos tipos de cincuenta y tantos años, perfectamente conservados pero a la vez inmaduros, es bastante chocante. Aunque tenga también un punto refrescante. Me gusta que la vida no haya convertido a Bill y Ted en hombres hastiados y en plena crisis de la mediana edad. Ellos mantienen intacta la ilusión de su juventud.

La aventura de esta película arranca con la llegada a San Dimas de Kelly (Kristen Schaal), la hija de Rufus (interpretado en las dos primeras películas por George Carlin, fallecido en 2008). Kelly les encarga al par de amigos la composición urgente de esa canción que ya debería estar más que lista. Tienen 77 minutos y 25 segundos para hacerlo o el universo entero perecerá en una especie de colapso temporal. Y en ese momento la película se convierte en una nueva cuenta atrás para este par de procrastinadores profesionales. La película combina viajes al pasado de las hijas, que están tratando de reunir la banda musical perfecta a base de Louis Armstrong (Jeremiah Craft), Jimmy Hendrix (DazMann Still) y hasta Mozart (Daniel Dorr). El rapero Kid Cudi hace un cameo interpretándose a sí mismo y mostrando una gran sabiduría en cuanto al funcionamiento de la lógica (o falta de ella) de los viajes en el tiempo de esta película.

La narrativa también incluye los viajes de Bill y Ted a varios momentos del futuro. La única solución que se le ocurre a esta pareja de amigos para lograr esa canción perfecta es ir al futuro y robársela a sus versiones futuras. De modo que vemos varias iteraciones de los personajes, incluida una completamente musculosa y carcelaria cuyo origen no quiero arruinarte. Mi preferida es una versión muy Rolling Stones de Bill y Ted con cameo de Dave Grohl, de Nirvana y Foo Fighters, incluido. Bueno sí, y una versión de Bill y Ted en 2067 en la que podrás ver a un Reeves con maquillaje protésico y que te da una idea sobre cómo podría seguir envejeciendo el actor.

La película no deja de tener un punto muy Generación X; está llena de cameos y referencias a los dos títulos anteriores; incluye humor a menudo absurdo y no necesariamente inteligente pero muy digerible en estos momentos; tiene el acierto de durar 90 minutos (con escena poscréditos incluida); y una banda sonora donde los cameos son de Weezer, Cold War Kids o la trompeta de Louis Armstrong. Quiero decir que dudo que la nominen a ningún Oscar, pero eso no significa que no puedas pasar un buen rato viendo Bill & Ted Save the Music y desconectado de todo.

Y sí, está claro que 2019 fue el año de Keanu Reeves, pero eso no significa que 2020 no pueda serlo también.

