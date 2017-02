Agrandar Imagen Kevin Mazur/Getty

Sí. Beyoncé está embarazada, y no será un bebé, sino dos, porque está esperando gemelos, aunque la noticia que nos trae hasta aquí no es esa, sino otra: la artista compartió la buena nueva mediante una foto en Instagram, y convirtió su maternal imagen en la que más Me Gusta ha recibido en la red social.

Beyoncé, quien tiene 92.8 millones de seguidores -- y contando -- superó con esta foto a Selena Gómez, quien compartió una imagen promocionada por Coca-Cola en 2016 que logró más de 6,305,000 Me Gusta. Según The Verge, Gómez sigue siendo la más popular de la red fotográfica, aunque ya no tiene el post con más likes.

Cuando redactamos esta información, Beyoncé ya había logrado 7,286,084 Me Gusta en Instagram, en una imagen en la que lanzó un simple comentario: "Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad. Hemos sido bendecidos dos veces. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia crezca por dos, y les agradecemos por sus buenos deseos. - The Carters".

La imagen de la cantante de Single Ladies ya tiene más de 300,000 comentarios, lo que también es un récord, ya que ha logrado superar también a Gómez.

Felicidades Beyoncé. Nos conformaremos con tu súper baile de Single Ladies hasta que publiques la próxima y muy esperada foto: la de los gemelos.