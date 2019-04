Beyoncé se le adelanta a Madonna con disco y documental

Beyoncé madrugó a Madonna.

La reina del pop de 60 años había realizado una campaña de intriga, advirtiendo a sus seguidores que este miércoles 17 de abril estrenaría un sencillo con el reguetonero Maluma. Pero la "Reina B" se le adelantó y presentó su nuevo álbum sin previo aviso, el mismo día en que se estrenó el documental sobre su actuación en Coachella de 2018.

Beyoncé anunció el lanzamiento de su nuevo álbum en su cuenta personal de Twitter, con el mensaje "#HOMECOMING a la venta ahora":

Homecoming: The Live Album es el título del disco y también el nombre del documental, que ya Netflix había anunciado el pasado 8 de abril. Cuenta con 40 canciones y está disponible en Tidal, el servicio de streaming de música de su esposo Jay-Z, además de iTunes, Spotify, Apple Music y Amazon.

La gran sorpresa y buena noticia para los seguidores de Beyoncé es que el trabajo llega con dos bonus tracks: Before I Let You Go, original de Frankie Beverly y Maze, y el sencillo I Been On. Además de estos temas, también se podrán escuchar en vivo los arreglos de éxitos como Crazy In Love, Formation, Sorry, Drunk In Love, Run The World (Girls) y Love On Top y otros temas conocidos de cuando la cantante formó parte de Destiny´s Child, como Say My Name, Soldier y Bug A Boo.

La actuación de Beyoncé en Coachella dio mucho de qué hablar y la etiqueta #Beychella se convirtió en tendencia mundial. La mayoría de los arreglos durante la presentación se hicieron para celebrar el aporte de la música afroamericana al mundo. Precisamente el documental de Netflix detalla, entre otras cosas, esa intención.

¿Podrá Madonna superar esto? En CNET seguiremos atentos para reseñar si el sencillo con Maluma es tan impactante como para contrarrestar el zarpazo de Beyoncé, pero los fans parecen más contagiados con el efecto "B":

Adiós Madonna

Beyoncé, su especial en Netflix #Homecoming y el CD de su actuación en vivo del año pasado en #Coachella llegando a opacar a #Madonna el día del lanzamiento de #Medellin. pic.twitter.com/veVu3t4ZmQ — 👑 Drama • King 👑 (@RenEgair) April 17, 2019

Primeras reacciones de Madonna, al saber que Beyoncé, ha sacado un disco el mismo día que el Suyo. pic.twitter.com/WYHqzxWiHb — SantoVenganza (@SantoVenganza) April 17, 2019

Si la gente que se queja de que Beyoncé saque música el mismo día que Madonna utilizara toda ese energía en hacerle streaming, ahora mismo Madonna fuera TT y su canción las mas escuchada de este año y el que viene. #HOMECOMING pic.twitter.com/uvVVMtaDVJ — Diana - SPOILERS GOT (@GoddessOfChill) April 17, 2019

Por partida doble



Tenemos película y disco en vivo de Beyoncé. pic.twitter.com/WR2zZBWL9S — Lis4 Rowe de América (@yehalesig) April 17, 2019

Gracias

GRACIAS BEYONCÉ POR TANTO Y PERDÓN POR TAN POCO #HOMECOMING pic.twitter.com/iAXG4YlfpA — Nancy Madrigal (@madrigalcvs) April 17, 2019

Qué tiempos para estar vivo

Me levanto y lo primero que encuentro es documental de Beyoncé con albúm en vivo incluído. WHAT A TIME TO BE ALIVE. #HOMECOMING pic.twitter.com/OXClGIpDky — MADARIAGA (@juliomadariagaa) April 17, 2019

Milagro

BEYONCÉ ME HAS MIRADO A LOS OJOS, SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE



MILAGRO DE CUARESMA pic.twitter.com/pBnnvNNQoq — Pam🌟 (@AkariDelacour) April 17, 2019

Solo Beyoncé podrá salvarte de tus pecados pic.twitter.com/HL5cDe2b7v — The Amaranta (@TheAmaranta) April 17, 2019

Beyoncé no solo tiró Beychella en Netflix, también tiró el álbum en Spotify!

Y por eso estamos en Semana Santa #amen pic.twitter.com/j5xoM9JyFd — Astrofísica🌻 (@astridli13) April 17, 2019

Por si lo quieres consultar, te dejamos el tráiler del documental de Beyoncé que está disponible en Netflix: