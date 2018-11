Best Buy y Walmart lanzan ofertas de Black Friday más temprano en 2018

Walmart

Este año, las ofertas de Viernes Negro en Walmart y Best Buy comenzarán... el jueves.

Best Buy dijo que abrirá sus tiendas a las 5 p.m. hora local el 22 de noviembre –el mismo día de Thanksgiving– y cerrarán a la 1 a.m. del viernes 23 de noviembre. Después de ese periodo de tiempo, los compradores tendrán la oportunidad de regresar a casa a dormir antes de regresar a Best Buy cuando abra sus puertas de nuevo a las 8 a.m. hora local del Viernes Negro.

Por su parte, Walmart esperará hasta las 6 p.m. hora local el Día de Acción de Gracias para abrir sus puertas. Para los consumidores en fila, por dos horas a partir de las 4 p.m. Walmart ofrecerá una "fiesta" con café y galletitas para recargar energía. Sin embargo, las personas que desean evitar las filas, Walmart anunció que este año sus ventas digitales de Black Friday iniciarán a las 10 p.m. hora del Este el miércoles 21 de noviembre dos horas antes de lo normal para esta época de compras.

Si quieres aprender cuando abren en Target, Kohl's, Amazon y otras tiendas físicas y de comercio digital para Black Friday, echa un vistazo a nuestra tabla de horarios.

