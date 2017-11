Si consigues el valor, Best Buy tendrá la SNES en descuento este sábado

Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Si quieres el SNES Classic lanzado apenas en septiembre, te tenemos una oportunidad que querrás aprovechar.

Esta consola retro estará disponible en tiendas de Best Buy en Estados Unidos durante todo el sábado a partir de las 9 de la mañana (hora local) y habrá unidades hasta que se agoten, según explicó la cadena comercial en un comunicado publicado el viernes.

Reproduciendo: Mira esto: 5 cosas que debes tener en cuenta para Black Friday

Debes tener en cuenta que las sucursales de Best Buy venderán las consolas a los primeros en entrar y Best Buy anticipa que se formen filas de gente desde antes de la apertura que buscan las mejores ofertas — ya sea esta consola o cualquier otro producto electrónico.

El personal de Best Buy estará dando un boleto con número a todas las personas en fila esperando a la apertura, así que ten en cuenta esto para que no quieras llegar a la mera hora en que abren las puertas y todavía querer una consola (pues para ese entonces ya se habrán esfumado todas las unidades).

Best Buy estará vendiendo una consola por cada persona en fila, así que nada de querer comprar hasta para el sobrino y tendrás que estar formado en carne y hueso, pues la SNES Classic no estará a la venta en BestBuy.com. El que quiere azul celeste…

Por ahora, Best Buy y su oferta sabatina parece ser la mejor forma de conseguir la SNES a un buen precio y no caer en las garras de la reventa en eBay. Mira nuestro análisis de la SNES Classic si quieres saber primero si dará el ancho de tus necesidades; o si lo prefieres lánzate a Best Buy este sábado sin consultar a nadie.

Con la colaboración de Óscar Gutiérrez.