Best Buy ofrece descuentos semanales en productos Apple

Best Buy ofrece un descuento especial en productos Apple para los miembros de My Best Buy. A partir del 21 de octubre, la tienda de electrónicos ofrecerá descuentos semanales en dispositivos iPad, MacBook y Apple Watch.

Por ejemplo, las ofertas de esta semana para los miembros My Best Buy son: Hasta US$200 de descuento en un iPad Pro 11 y en modelos seleccionados de Mac Book Pro, y US$20 de descuento en el Apple Watch Series 5 GPS con conexión celular. Estas ofertas semanales reemplazan los puntos que Best Buy ofrece en la compra de productos Apple.

Asimismo, los nuevos miembros de la tarjeta de crédito de la tienda (conocida como My Best Buy Credit Card) recibirán el 10 por ciento en recompensas, mientras que los miembros ya existentes continuarán recibiendo el 5 por ciento en recompensas al comprar productos Apple, dijo Best Buy a CNET mediante un correo electrónico.

Las ofertas específicas de cada producto las puedes encontrar a continuación:

Sea el descuento que sea, conseguirás un precio menor el de la tienda oficial de Apple, tanto en línea como en tiendas físicas. De hecho, el precio del iPad Pro de 11 pulgadas (US$650) y el iPad Pro de 12.9 pulgadas (US$850) en Best Buy ––bajo el programa de My Best Buy––, es el precio más bajo del mercado.

Si no quieres esperar al Black Friday 2019 para aprovechar las ofertas, volverte miembro de My Best Buy es una buena opción ya que además no tiene costo alguno. Aquí te contamos cómo ahorrar más en el Viernes Negro y también te decimos cómo identificar las mejores ofertas.

