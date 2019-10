Best Buy garantiza precio de Black Friday en estos televisores, pero espera...

Sarah Tew/CNET

Mi eterno consejo para los que quieren comprar un televisor es esperar a la temporada de ofertas de Black Friday a finales de noviembre. En 2019, parece que las ofertas de televisores han iniciado antes que nunca. La más reciente promoción de Best Buy, a través de su subsidiaria Magnolia, te garantiza el precio de Black Friday ahora si compras un televisor. Es decir, compras el televisor al precio de ahora y Best Buy promete reembolsarte la diferencia con el precio del producto en Black Friday. La condición es que tienes que ser miembro del servicio My Best Buy (a diferencia de Amazon prime, la membresía My Best Buy es gratuita en el nivel básico).

Y, hablando de Amazon, la gigante de comercio ha igualado sus precios a los de Best Buy (pero sin la garantía de precio).

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones.

Antes de hacerle clic a los enlaces de las ofertas de Best Buy, échale un vistazo a todo este artículo en el que te presento mis consejos para comprar un televisor en Black Friday 2019 .

Al contemplar estas ofertas pensarás que es momento de comprar un televisor OLED. Sí, esto es cierto si estás pensando en comprarte un televisor de modelo del año pasado, ya que el mejor valor en un televisor OLED siguen siendo los modelos de 2018, especialmente el LG B8. A continuación comparamos los televisores OLED y sus precios.

Televisores OLED: Comparación de precios Año Fabricante Modelo Tamaño en pulgadas Precio 2018 LG OLED55B8 55 US$1,150 2018 LG OLED65B8 65 US$1,800 2019 LG OLED55B9 55 US$1,300 2019 LG OLED65B9 65 US$2,200 2019 Sony XBR-55A8G 55 US$1,500 2019 Sony XBR-65A8G 65 US$2,300 2019 LG OLED55C9 55 US$1,500 2019 LG OLED65C9 65 US$2,400

Sigo recomendando un televisor OLED de 2018 porque la calidad de imagen es tan buena que considero debes comprarte el televisor más barato con esta característica. La calidad de imagen del LG B8 de 2108 sigue siendo espectacular, tanto que no creo que los modelos de 2019 valgan el precio extra.

Debo decir que la garantía de precio de Best Buy en los televisores de 2019 es una buena indicación de que los precios de Black Friday para esos productos no bajarán más. Ten en cuenta que la garantía de precio de las comerciantes no aplican para los modelos de 2018. Dicho esto, no me sorprendería que el precio de esos televisores, el B9 en particular, disminuyan después de Black Friday.

Los televisores Sony OLED

No he analizado el televisor Sony de 2019, pero no espero que se desempeñe mejor que los modelos de LG. Pero, podría valer la pena para quienes prefieren la marca Sony o gustan de su sistema operativo Android TV.

Y, ¿qué de los televisores Samsung?

Muchos televisores Samsung OLED están en oferta en Best Buy, también, con la misma garantía de precio de Black Friday. Pero no los recomendaría sobre el modelo de LG.