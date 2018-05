La gigante minorista Best Buy ha lanzado su página especial de ofertas para Memorial Day donde encontramos un montón de buenos descuentos en todo tipo de gadgets y accesorios.

Hasta el lunes, 28 de mayo, a las 11:59 p.m. hora del centro de EE.UU. (martes 12:59 a.m. del Este o lunes 9:59 p.m. del Pacífico), Best Buy está ofreciendo descuentos en un montón de cosas que van desde laptops, HDTVs, audífonos y más de marcas como Apple, Bose, HP y Beats by Dre.

Sarah Tew/CNET

Best Buy también está ofreciendo un descuento adicional de US$50 en algunos productos para estudiantes que se apunten a su programa Student Deals, que ofrece cupones de descuento y acceso a muchas promociones especiales.

Una nota importante: Puede que veamos nuevas MacBooks o iPads de Apple tan pronto como el 4 de junio. Pero si no quieres esperar a ver los nuevos equipos, estas ofertas son muy buenas, mucho mejores de lo que vas a encontrar en la tienda de Apple.

Puedes encontrar todas estas ofertas en la página especial de ofertas de Memorial Day de Best Buy, pero aquí te mostramos una selección de las mejores que encontramos:

Reproduciendo: Mira esto: El iPad Pro de 10.5 pulgadas es una tableta con alma...

Recuerda: Estas ofertas están disponibles únicamente en la Web, y hay cantidades limitadas.

¿Quieres más? Echale un vistazo a todas las ofertas de Dell, Lenovo y HP para Memorial Day.