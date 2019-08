Las mejores ofertas de laptops en Best Buy por Labor Day

Best Buy es un buen lugar para empezar las compras del regreso a clases si lo que buscas es una laptop para este año escolar. Lo más popular es la MacBook Air, que está en descuento actualmente en Best Buy, y también hay ofertas en computadoras portátiles con Windows este fin de semana de Labor Day o Día del Trabajo, muchas de las cuales también incluyen ofertas adicionales para estudiantes.

Pero, primero, una palabra rápida sobre el programa de Ofertas para Estudiantes de Best Buy, el cual ofrece a los estudiantes universitarios ahorros adicionales —generalmente de US$100 o US$150— además de los descuentos actuales que Best Buy tiene vigentes. Para ser apto de recibir los descuentos de estudiantes, debes estar en la universidad y tener una membresía de My Best Buy (es gratis registrarse). La letra pequeña para la elegibilidad universitaria dice que debes ser "estudiante universitario matriculado activamente en al menos un curso en una institución de educación superior o un padre o tutor legal ("Padre") de un estudiante matriculado activamente en primaria, secundaria o institución de educación media y superior".

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones. Los precios fueron verificados al momento de la publicación pero pueden variar.

Sarah Tew/CNET A este precio, te acercas al territorio de las Chromebook, pero esta computadora Dell ofrece Windows 10 Home y una pantalla de 13.3 pulgadas, que es lo suficientemente grande para productividad y multitarea, pero lo suficientemente compacta como para llevarla a clase a diario. La pantalla también puede girar 360 grados, en modo tableta. En el interior, tiene una línea moderna de componentes de rango medio con el CPU Core i5-8265U de octava generación, 8 GB de memoria y un SSD de 256 GB. Los estudiantes pueden ahorrar otros US$100 para reducir el precio a unos muy asequibles US$500.

Sarah Tew/CNET El modelo actual Surface Pro de Microsoft cuenta con una pantalla nítida de 12.3 pulgadas, procesamiento de cuatro núcleos, opciones de colores negro y platino, y sigue siendo el mejor soporte y teclado en el mercado. El modelo básico con un CPU Core i5 de octava generación, 8GB de RAM y SSD de 256GB por menos de US$1,000, con el descuento de US$200. Se aplica el mismo descuento si actualizas el sistema con un chip Core i7, 16GB de RAM y hasta un SSD de 1TB. Los estudiantes pueden ahorrar US$100 adicionales, lo que reduce el precio inicial a US$899. Solo ten en cuenta que Microsoft ya tiene previsto un evento para el 2 de octubre y es probable que aparezcan nuevos modelos Surface 2019. Lee nuestra reseña de la Microsoft Surface Pro 6

Google Express tiene una configuración similar de la Surface Pro 6 con 128GB de SSD que viene con un año de suscripción a Office 365 Personal por US$710 con el código 19LABOR13.

Sarah Tew/CNET La Spectre x360 de 13 pulgadas es una de las convertibles dos en uno favoritas de CNET por su estilo premium, peso ligero y larga duración de batería. Este modelo presenta una pantalla táctil de 13.3 pulgadas, con CPU Intel Core i7-7-8565U de octava generación, 8GB de memoria, gráficos integrados de Intel y un SSD de 256GB. Los estudiantes pueden ahorrar unos US$150 adicionales para dejar el precio en US$950. Lee más sobre la HP Spectre x360

Si buscas ahorrar más, Amazon ofrece un modelo restaurado de la misma configuración de la HP Spectre x360 por US$800.

Sarah Tew/CNET Este Spectre x360 de gama alta presenta el mismo CPU Core i7-7-8565U que el modelo anterior, pero lo lleva con una pantalla 4K, 16 GB de RAM y un SSD Optane de 512 GB. La oferta adicional para estudiantes le baja otros US$150 para dejar el precio en US$1,250.