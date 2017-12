Best Buy pone el iPhone en oferta hasta la medianoche del sábado

César Salza / CNET

La mayoría de nosotros esperamos para comprar los regalos de Navidad en el último minuto.

Pero, si te pones un poco las pilas esta fin de semana, Best Buy ha lanzado ofertas en productos de Apple para que comiences a completar tu lista de regalos. Pero apúrate: las promociones están vigentes solamente hasta el sábado 9 de diciembre a las 9:59 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.

Entre las ofertas de Best Buy está el nuevo celular de Apple, el iPhone X. Si canjeas un celular usado por el nuevo teléfono de Apple obtendrás una tarjeta de regalo de Best Buy con un valor de hasta US$250. Para saber cuál es la política de canje y cuánto te dará Best Buy por tu teléfono visita su sitio.

¿Quieres ahorrar más en el nuevo celular de Apple? También puedes arrendar el nuevo iPhone X y canjear tu teléfono viejo con Sprint en Best Buy para ahorrarte hasta US$350.

Los consumidores que prefieren comprar el iPhone 8 o el iPhone 8 Plus también pueden aprovechar diferentes promociones en Best Buy. Parecido a la oferta del iPhone X, Sprint te venderá el iPhone 8 por US$350 menos si canjeas un celular usado. Por su parte, AT&T te regala un iPhone 8 Plus en la compra de otro si lo pagas a plazos en Best Buy. ¿O prefieres un iPhone 6S? Puedes comprarte uno en Best Buy por tan solo US$9.99 al mes.

Best Buy también ofrece la tableta iPad Pro de 10.5 pulgadas con descuento en varias versiones. El modelo con 512GB costará US$150 menos y la versión de 256GB tendrá US$125 de descuento. Best Buy también recortará en US$100 el modelo de 64GB. ¿Quieres una tableta más pequeña? El Apple iPad Mini 4 de 128GB tendrá US$125 de descuento.

Para los consumidores que desean regalar o comprarse una computadora portátil o de escritorio, Best Buy también tiene ahorros de entre US$125 y $200 en las MacBook y iMac de Apple, según el tamaño del dispositivo y la cantidad de almacenamiento interno que quieras.

Por ejemplo, el modelo de la laptop MacBook de 15 pulgadas con 512GB tiene un descuento de US$200, mientras que los modelos de 13 pulgada de la MacBook —con 512GB y 256GB— costarán US$150 menos. La MacBook Air de 128GB tendrá un descuento de US$125. Los consumidores podrán ahorrar hasta US$200 en las Macbook Air y Macbook Pro de 1TB de almacenamiento.

Las computadoras de escritorio iMac tendrán descuentos de entre US$50 y US$200, dependiendo del tamaño de la pantalla y su procesador. La iMac de 21.5 pulgadas con procesador de 2.3GHz tendrá un descuento de US$50, mientras que la iMac de 27 pulgadas con procesador de 3.8GHz costará US$200 menos que su precio regular.

Asimismo, los consumidores pueden ahorrarse US$190 en los audífonos Beats Studio2 con Bluetooth y US$80 en la bocina portátil con Beats Pill+.