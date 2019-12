Descuentos en Best Buy: Fitbit Charge 3 por US$100 y Echo Show 5 por US$60

Best Buy

Best Buy anunció una nueva temporada de ofertas, la cual promete tener "los precios más bajos de la temporada" en productos Apple, Samsung, Microsoft y Google.

Durante 12 días, la tienda de electrónicos contará con ofertas temáticas. Por ejemplo, el lunes 9 de diciembre las ofertas estarán enfocadas en los productos ideales para las familias, el 14 de diciembre habrán ofertas para los fans de Apple y el 18 de diciembre habrán productos por menos de US$100.

A continuación te mostramos las temáticas por día:

Estas son algunas de las ofertas que estarán disponibles el lunes 9 de diciembre que Best Buy seleccionó como opciones para toda la familia:

La Echo Show 5 tiene una pantalla táctil de 5.5 pulgadas, una cámara HD para videollamadas e incluye un protector físico para colocarlo sobre la cámara cuando no se esté usando. Lee más de la Amazon Echo Show 5 .

Además de la Canon EOS Rebel T7i/800D, este paquete de Best Buy incluye dos lentes de 18-55mm y 55-250mm.

Best Buy ofrece la Surface Pro 7 en el precio más bajo de la temporada. Esta Surface es más potente que versiones anteriores y cuenta con un puerto USB-C. Lee nuestra reseña de la Surface Pro 7 .

Esta Xbox One de 1TB es la versión especial 'Star Wars Jedi: Fallen Order' la cual incluye, además de la consola y un control inalámbrico, el juego digital y un mes de suscripción a Xbox Live Gold, Xbox Game Pass for Console y a EA Access. Lee nuestra reseña del Xbox One X.