Best Buy en Black Friday: Ofertas en MacBook Pro, iPad, televisores y más

Si estás en busca de grandes descuentos en productos específicos, incluyendo dispositivos de Apple, no tienes que esperar a que arranque oficialmente Black Friday 2019 porque Best Buy ya ha iniciado sus descuentos.

Pero antes de que te sumerjas en las ofertas de Best Buy, ten en cuenta lo siguiente

Con todo esto en mente, a continuación presentamos las mejores ofertas de Black Friday que hemos visto en Best Buy:

Lee más:

Sabemos que el Apple Watch Series 3 se venderá entre US$129 y US$159 en Walmart (y quizás otras tiendas) a partir del 27 de noviembre. Pero Best Buy sigue teniendo los precios más bajos en el Apple Watch Series 4. Los cuatro modelos están descontados a sus precios más bajos:

Microsoft

Sí, puedes obtener una Xbox One S por unos US$200 menos que la Xbox One X, pero si haces esto estarás sacrificando gaming 4K nativo. Para Black Friday, Best Buy está incluyendo la Xbox One X con la edición de lujo de Star Wars Jedi: Fallen Order, todo por US$350. El paquete también incluye tres meses de Xbox Live Gold.

Esta oferta no estará disponible hasta más adelante en noviembre.