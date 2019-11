Ofertas de Best Buy para Black Friday: Rebajas en MacBook Air, iPad y más

Justin Sullivan/Getty Images

Best Buy no se quería quedar atrás y ya se ha sumergido a la locura de Black Friday 2019. Por el momento, hay un montón de productos Apple con muchos descuentos. Es más, Best Buy está ofreciendo el Apple Watch Series 4, la MacBook Air de este año, la nueva iPad de 10.2 pulgadas y la bocina inteligente HomePod a precios muy atractivos. También hay excelentes ofertas en la nueva Surface Pro 7, audífonos Beats y más.

Ten en cuenta que para sacar ventaja de algunas de estas ofertas debes ser miembro del programa de recompensas My Best Buy, cuyo nivel básico es gratuito. Los descuentos están disponibles tanto la tienda digital como en la física. A continuación presentamos los descuentos que más han captado nuestra atención.

Con este descuento de US$80 de Best Buy, este es el precio más bajo que hemos visto en la nueva iPad de 10.2 pulgadas.

Best Buy Sin lugar a dudas, este es el precio más bajo que hemos visto en la edición Nike del Apple Watch Series 4. Lee nuestro análisis del Apple Watch Series 4.

Sarah Tew/CNET Desde que el Series 5 debutó en septiembre, el Series 4 ha tenido un precio de US$440. Ahora, Best Buy lo tiene rebajado en US$349. Si estás buscando algo más premium, también puedes hacerte de la edición de acero inoxidable de este reloj por US$399 (US$250 de descuento).

Sarah Tew/CNET Best Buy tiene un buen descuento en la nueva MacBook Air (la que tiene pantalla Retina True Tone), que Apple lanzó en julio.

Sarah Tew/CNET Consideramos que estos son los mejores auriculares Beast, y ahora se venden al precio más bajo que hemos visto.

James Martin/CNET Apple descontó US$50 del precio de la HomePod en abril. Pero Best Buy ha decidido bajarle aun más al precio. Lee nuestro análisis de la Apple HomePod.

Sarah Tew/CNET Sí, esta configuración de nivel de entrada tiene componentes básicos (Intel Core i3, 4GB de RAM, 128GB SSD). Pero, aun así está adquiriendo la mejor tableta 2-en-1 Windows, con una cubierta de teclado incluida. Lee nuestro análisis de la Surface Pro 7.

Más ofertas disponibles desde ya hasta el 10 de noviembre



Estas son algunas de las ofertas de Best Buy resalta en su comunicado (algunas ya las hemos mencionado arriba).

Ahorra US$350 en un televisor Samsung 4K UHD Smart TV con HDR de 75 pulgadas (precio de oferta: $749.99)

Ahorra US$70 en un televisor Samsung 4K UHD Smart TV con HDR de 65 pulgadas (precio de oferta: US$479.99)

Ahorra hasta US$500 en un iPhone 11 y iPhone 11 Pro (con activación y canje)

Ahorra hasta US$300 en modelos selectos de la MacBook Pro

Ahorra hasta US$300 en el Apple Watch Series 4

Ahorra US$200 en los modelos más recientes de iMac o MacBook Air

Ahorra US$100 en una Samsung Chromebook de 11.6 pulgadas (precio de oferta: US$89)



Ahorra US$250 en una laptop Dell de 15.6 pulgadas (precio de oferta: US$349.99)

Ahorra US$200 en los modelos Dyson Cyclone V10

Ahorra US$270 en la mezcladora KitchenAid Professional 500 Series Stand Mixer (precio de oferta: US$229.99)

Ahorra US$70 en los audífonos Sony Wireless Noise Canceling Headphones con Google Assistant (sale price: US$279.99)

Una oferta 'doorbuster' por día desde el 11 al 20 de noviembre

La primera oferta doorbuster será el lunes 11 de noviembres de un televisor LG 4K Smart TV de 55 pulgadas por US$400.

Habrá más ofertas el día de Thanksgiving

Las tiendas de Best Buy abrirán a las 5 p.m. hora local el día de Thanksgiving —es decir, el 28 de noviembre. Best Buy resalta las siguientes ofertas para ese día. Estas ofertas, en teoría, también estarán disponibles en su tienda digital.

Ahorra US$350 en un televisor Samsung 4K UHD Smart TV con HDR de 70 pulgadas (precio de oferta: US$549.99)

Ahorra US$280 en un televisor de 58 pulgadas Insignia 4K UHD Smart TV con HDR Fire TV Edition con una Amazon Echo Dot gratuita (recio de oferta: US$199.99)

Ahorra hasta US$250 en una iPad Pro

Ahorra hasta US$100 en una iPad de 10.2 pulgadas

Ahorra de US$400 a US$500 en un teléfono de la serie Note 10 (con activación)

20 por ciento de descuento en productos de cuidado del cabello para los miembros de My Best Buy

Ahorra US$80 en Google Nest Hello Video Doorbell (precio de oferta: US$149.99)

Ahorra US$1,000 en Hydrow Connected Rower (precio de oferta: $1,199)

Entrega gratuita de tus compras

Best Buy ha añadido entrega gratuita al próximo día en "miles de productos" que se compran desde su página Web. También está ofreciendo entrega estándar gratuita en todos sus productos de ahora hasta el día de Navidad. No se requiere de membresía o un mínimo de compra.

Las entregas en el mismo día están disponibles en algunos pedidos en decenas de ciudades en Estados Unidos.

