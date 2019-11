Best Buy en Black Friday: Ofertas en MacBook Pro 2019, Nintendo Switch y más

Best Buy no se quería quedar atrás y ya se ha sumergido a la locura de Black Friday 2019.

Ten en cuenta que para sacar ventaja de algunas de estas ofertas debes ser miembro del programa de recompensas My Best Buy, cuyo nivel básico es gratuito. Los descuentos están disponibles tanto la tienda digital como en la física. A continuación presentamos los descuentos que más han captado nuestra atención.

Lee más:

Microsoft

Sí, puedes obtener una Xbox One S por unos US$200 menos que la Xbox One X, pero si haces esto estarás sacrificando gaming 4K nativo. Para Black Friday, Best Buy está incluyendo la Xbox One X con la edición de lujo de Star Wars: Jedi Fallen Order, todo por US$350. El paquete también incluye tres meses de Xbox Live Gold.

Esta oferta no estará disponible hasta más adelante en noviembre.