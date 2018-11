Best Buy: Ofertas en Roku y TVs OLED, Sonos, Apple y Google en Black Friday 2018

Best Buy

Las ofertas de Best Buy para Black Friday ya se han dado a conocer y hay algunas muy buenas que puedes aprovechar ya.

Aunque algunos de estos productos son de 2018, ten en cuenta que otros que tienen descuentos son modelos más antiguos.

Ten en cuenta lo siguiente:

Cuando el producto existe en BestBuy.com, pondremos el enlace abajo, aun cuando el precio de oferta de Black Friday no esté disponible.

A pesar de que la mayoría de los productos son de 2018, ten en cuenta que algunos de los productos descontados son modelos más antiguos.

Las ofertas listadas abajo también están disponibles en otras tiendas, lo cual indicaremos abajo.

Las ofertas han sido actualizadas al 15 de noviembre de 2018.

Nota del editor: Ten en cuenta que algunas ofertas pueden expirar, revisa con cuidado en los enlaces las ofertas que aún están vigentes o que han expirado.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí.

Apple HomePod por US$250 (ahorra US$100) Tyler Lizenby/CNET La bocina inteligente potenciada por Siri ofrece uno de los mejores sonidos de su clase, y Best Buy le ha descontado US$100 de su precio regular, lo que es inusual. Esta oferta está disponible en tiendas el 22 de noviembre a las 5 p.m. pero el precio no está marcado como "sólo en tiendas" por lo que puede aparecer en BestBuy.com. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis de la Apple HomePod

Televisor Toshiba de 43 pulgadas 4K Amazon Fire Edition: US$130 (ahorra US$150) Best Buy Esta es una oferta doorbuster disponible sólo en tiendas el 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas. Sólo considerando la cantidad de dinero que te ahorras, esta es la mejor oferta de televisores en Best Buy para Black Friday 2018. Fire TV no es nuestro sistema de televisor inteligente favorito, pero sigue siendo bueno, y el precio es una locura. El televisor Roku TV de 43 pulgadas más barato, el 43S305, cuesta US$220 y es 1,080p no 4K. Ver en Best Buy

Televisor Sharp de 55 pulgadas 4K Roku TV: US$250 (ahorra US$200) Best Buy Esta es una oferta doorbuster disponible sólo en tiendas el 23 de noviembre en cantidades limitadas. Este televisor Sharp tiene Roku, el mejor sistema de televisión inteligente. Y este es el precio más bajo que hemos visto. Si no quieres las molestias de conseguir una oferta doorbuster, BestBuy.com tiene este televisor por US$300 ahora mismo, que sigue siendo un gran precio. Ver en Best Buy

Televisor TCL de 65 pulgadas 4K Roku TV: US$899 (ahorra US$70) Sarah Tew/CNET Este es quizá el mejor precio que vas a obtener por un el excelente televisor 65R615 de TCL. Este modelo es exclusivo de Best Buy pero es casi idéntico al modelo que consideramos nuestro televisor favorito por su valor en 2018. Este televisor está disponible a esta precio desde ya en Best Buy. Ver en Best Buy

Televisor LG de 65 pulgadas OLED65C8P OLED: US$2,600 (ahorra US$100) Sarah Tew/CNET Este año, los descuentos en los modelos OLED de televisores LG no son espectaculares. El precio en Best Buy del C8 de 65 pulgadas, que es el mejor televisor que hemos probado, está a US$100 menos que cualquier otra oferta en el mismo televisor en otras tiendas. Si quieres la mejor calidad de imagen, este es tu televisor. Esta oferta estará disponible en tiendas físicas el 22 de noviembre a las 5 p.m. pero el precio no está marcado como "sólo en tiendas", lo que significa que podría aparecer en BestBuy.com. Ver en Best Buy

Ring Doorbell 2 + Echo Dot 3rd gen por US$140 (ahorra $110) Best Buy Doorbuster (en Internet y en tiendas físicas el 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas). El paquete del timbre Ring 2 y la nueva bocina Echo Dot tiene un precio regular de US$250. Si quieres hacerte d ambos dispositivos ya, Best Buy los tiene a US$200. Ver en Best Buy Read the Ring Video Doorbell 2 review

Audífonos de cancelación de ruido Sony WH-1000XM2: US$200 (ahorra US$150) Sarah Tew/CNET Esta es una oferta doorbuster (en Internet u en tiendas físicas a partir del 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas). Estos audífonos salieron en 2017 pero siguen siendo uno de los auriculares con cancelación de ruido favoritos de CNET. Mientras que los Bose QuietComfort 35 II son más livianos y más cómodos de usar, los Sony WH-1000XM2 suenan un poco mejor y ofrecen más funciones. Y están a precio de locura. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis de Sony WH-1000XM2

Google Home Hub: US$99 (ahorra US$50) Chris Monroe/CNET Esta es una oferta doorbuster (en Internet y en tiendas físicas a partir del 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas). Esta es la versión de Google de la Amazon Echo Show: una bocina inteligente con una pantalla integrada que responde al comando "OK Google" y muestra información útil como recetas y controles para el hogar inteligente. Esta oferta está disponible también en Target, Walmart y otras tiendas. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis de la Google Home Hub

Google Home Mini: US$25 (a mitad de precio) Chris Monroe/CNET Esta es una oferta doorbuster (en Internet y en tiendas físicas a partir del 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas) A este precio es fácil adquirir una segunda unidad. Esta oferta está disponible también en Target, Walmart y otras tiendas. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis de la Google Home Mini

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR: Ahorra US$150 Sarah Tew/CNET En tiendas a partir de las 5 p.m. el 22 de noviembre. Si estás buscando el mejor valor en este trío de teléfonos, el iPhone XR es nuestra recomendación. Para aprovechar esta oferta tienes que activar una línea con AT&T, Sprint o Verizon. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis del iPhone XR

iPad Mini 4: US$250 (ahorra US$150) Sarah Tew/CNET Esta es una oferta doorbuster (en Internet y en tiendas físicas a partir del 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas) Este iPad es de 2016 y es la versión de 128GB con Wi-Fi. Es la versión más barata de la tableta que puedes encontrar en el sitio de Apple, donde cuesta US$400. Por ello, esta oferta de Best Buy es muy atractiva. Preferimos el nuevo y más grande iPad de 32GB que está en Target por el mismo precio, pero quizá prefieras más almacenamiento y menos pantalla. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis del iPad Mini 4

MacBook Air (modelo anterior): US$800 (ahorra $200) Sarah Tew/CNET Esta es una oferta doorbuster (en Internet y en tiendas físicas a partir del 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas) La nueva MacBook Air tiene un precio inicial de US$1,200, y esta versión más antigua se vende por US$1,000 en el sitio Web de Apple. Así que esta oferta de Best Buy representa un significativo ahorro. Esta es la configuración base con 128GB de almacenamiento, 8GB de RAM y un procesador Core i5. Sale en oferta con frecuencia, pero este sigue siendo el precio más bajo que hemos visto. Ver en Best Buy

Xbox One X 1TB + Battlefield V: US$430 (ahorra US$70) Best Buy Esta es una oferta doorbuster (en Internet y en tiendas físicas a partir de las 5 p.m. el 22 de noviembre en cantidades limitadas). La consola más poderosa de Microsoft se vende usualmente por US$500, y este paquete incluye descargas de videojuegos como Battlefield V Deluxe Edition así como también Battlefield 1943 y Battlefield 1 Revolution. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis del

Microsoft Xbox One S 1TB con Minecraft, US$200 (ahorra US$100) Sarah Tew/CNET Disponible en Internet y en tiendas a partir del 18 de noviembre. Si la Xbox más lenta y menos poderosa es lo que prefieres, esta oferta te ahorrará dinero. Esta oferta está disponible también en Target, Walmart y otras tiendas. Ver en Best Buy

PlayStation 4 Slim (1TB) + Spider-Man: US$200 (ahorra US$100) Aloysius Low/CNET Disponible en Internet y en tiendas físicas a partir del 18 de noviembre. Si no has comprado la consola de próxima generación, este es uno de los mejores precios que hemos visto. La versión PS$ Slim de 1TB con Spider-Man por US$200. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis de la PS4

Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe, US$300 (ahorra US$70) Mark Licea/CNET Está disponible en Internet y en tiendas físicas a partir del 22 de noviembre. La consola de videojuegos más popular en el planeta, la Nintendo Switch cuesta normalmente US$299 por sí sola. Este paquete incluye el mejor juego para jugar con amigos (que cuesta normalmente US$70). Esta oferta está disponible también en Target, Walmart y otras tiendas. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis de la Nintendo Switch

Amazon Fire HD 8: US$50 (ahorra US$30) Esta es una oferta doorbuster (en Internet y en tiendas físicas a partir del 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas). Esta no es la tableta meas grande ni más poderosa de Amazon, pero a este precio, este dispositivo de 8 pulgadas es muy atractivo. La edición para niños es más resistente pero más cara. Esta oferta también está disponible en Amazon a partir del 22 de noviembre. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis de la Amazon Fire HD 8

Sonos One con Alexa: US$175 (ahorra US$25) Sarah Tew/CNET Esta es una oferta doorbuster (en Internet y en tiendas físicas a partir del 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas). Esta es una de nuestras bocinas inteligentes favoritas para los que no están satisfechos con la calidad de sonido de las bocinas Amazon Echo. Este precio es perfecto para los fans de Sonos que quieren aumentar su colección. Ver en Best Buy Lee nuestro análisis de la Sonos One

For even more Black Friday deals at Best Buy, check out the gallery below.

Más ofertas de Black Friday 2018

Compras navideñas: La guía de CNET en Español

No dejes de consultar nuestra Guía de compras navideñas para las mejores sugerencias de regalos para 2018.

Ofertas de Viernes Negro: Mira aquí todas las promociones para Black Friday 2018 que hemos encontrado hasta el momento