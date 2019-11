Best Buy en Black Friday: Beats Solo3 por US$130 y más ofertas

Justin Sullivan/Getty Images

Las ofertas tempranas de Black Friday 2019 de Best Buy regresan con precios bajos en televisores, dispositivos de streaming y auriculares. La mejor oferta que me he encontrado es en los Beats Solo3. Un descuento de US$170 reduce los precios de estos audífonos a US$130.

Por otro lado, las ofertas de Best Buy en los Apple Watch Series 4 son muy tentadoras. Los cuatro modelos están descontados a sus precios más bajos:

Para sacar ventaja de algunas de estas ofertas debes ser miembro del programa de recompensas My Best Buy, cuyo nivel básico es gratuito. Los descuentos están disponibles tanto la tienda digital como en la física. A continuación presentamos los descuentos que más han captado nuestra atención.

Lee más:

Óscar Gutiérrez/CNET Este es un precio explosivo en este par de audífonos inalámbricos que suenan bien y son cómodos de usar. Además, la duración de batería es excelente. Esta es una excelente ganga que está destinada a agotarse.

Sarah Tew/CNET Pensamos que estos son los mejores audífonos Beats, y este es un buen precio. Pero, si puedes esperar un poco más, estos audífonos estarán en US$200 en Best Buy durante Black Friday.

Sarah Tew/CNET Este modelo tiene una pantalla de 17.3 pulgadas, procesador IntelCore i7, 16GB de RAM, tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1660 Ti y una unidad de estado sólido de 1TB.

Samsung Este televisor Samsung está a este precio sólo este 15 de noviembre y esperamos que regrese en Black Friday. Lo único que podemos decir es que es una excelente ganga.

Sarah Tew/CNET El televisor M-Series Quantum ofrecen excelente calidad de imagen, profundos niveles de negro, colores precisos y buen desempeño 4K HDR. Walmart está vendiendo el mismo televisor por US$100 más y el modelo de 50 pulgadas por US$467, pero es la serie M7, que no ofrece el mismo nivel de calidad de imagen como el M8.

Sarah Tew/CNET Apple recién presentó una nueva versión de la MacBook Pro con una pantalla de 16 pulgadas, un teclado remodelado, gráficos AMD mejorados, batería más grande y buenas bocinas. Y ahora Best Buy la está descontando US$100. Esta oferta ha expirado. MacBook Pro de 16 pulgadas: Más detalles.

Nintendo Nintendo está incluyendo un código de descarga para Mario Kart 8 Deluxe con la primera generación de la consola Switch por US$300, que te ahorra unos US$50. Es una buena oferta, pero ten en cuenta que la Switch no es la versión más reciente que tiene una duración de batería más larga. Esta oferta no estará disponible hasta más adelante en noviembre.

Microsoft Sí, puedes obtener una Xbox One S por unos US$200 menos que la Xbox One X, pero si haces esto estarás sacrificando gaming 4K nativo. Para Black Friday, Best Buy está incluyendo la Xbox One X con la edición de lujo de Star Wars Jedi: Fallen Order, todo por US$350. El paquete también incluye tres meses de Xbox Live Gold. Esta oferta no estará disponible hasta más adelante en noviembre.

Sarah Tew/CNET Best Buy ha descontado US$200 en dos versiones de la aspiradora liviana y compacta Dyson. Está el modelo estándar por US$350 y el modelo Pro por US$400.

Sarah Tew/CNET La Gram 17 pesa un poco menos que la mayoría de laptop pequeñas, y además tiene una excelente duración de batería. De hecho, con sus 12 horas de batería, es una de las laptops con mejor duración que hemos probado. Esta oferta ha expirado. LG Gram 17: Análisis.

Lori Grunin/CNET Siempre nos han encantado las portátiles Yoga de Lenovo y la C940 es uno de los dispositivos Project Athena de Intel que están diseñados para desempeñarse más como un teléfono. La C940 tiene un lector de huellas con rápida respuesta y Wi-Fi igual de veloz. Su batería promete durar 17.5 horas. Esta oferta ha expirado.

Este es uno de los precios más bajos que hemos visto en el iPad Pro de 11 pulgadas y 64GB de almacenamiento. Para acceder a esta oferta tiene que ser miembro del programa My Best Buy. iPad Pro de 11 pulgadas: Análisis.

Con este descuento de US$80 de Best Buy, este es el precio más bajo que hemos visto en la nueva iPad de 10.2 pulgadas.

Tyler Lizenby/CNET Esta aspiradora de Dyson es capaz de succionar los pelos de tu mascota y lo hace sin un filtro. Es muy buena para succionar partículas finas y para hacer limpieza profunda. Nuestro único pero es que es demasiado cara, pero esta oferta de Best Buy le pone fin a ese problema. Esta oferta ha expirado.

Sarah Tew/CNET Nos encanta la UE Boom 2, una bocina Bluetooth duradera, compacta e inalámbrica que reproduce música a gran volumen y que se escucha bien. Es resistente a los golpes, manchas y al agua. La batería promete durar 15 horas y se puede emparejarse con una segunda bocina UE.

Sarah Tew/CNET Sí, esta configuración de entrada tiene componentes básicos (procesador Intel Core i3, 4GB de RAM, 128GB SSD). Pero estás obteniendo la mejor tableta 2-en-1 de Windows, con una cubierta Type Cover incluida por US$649. Surface Pro 7: Análisis.

Best Buy Sin lugar a dudas, este es el precio más bajo que hemos visto en la edición Nike del Apple Watch Series 4. Lee nuestro análisis del Apple Watch Series 4.

Sarah Tew/CNET Desde que el Series 5 debutó en septiembre, el Series 4 ha tenido un precio de US$440. Ahora, Best Buy lo tiene rebajado en US$349. Si estás buscando algo más premium, también puedes hacerte de la edición de acero inoxidable de este reloj por US$399 (US$250 de descuento).

Sarah Tew/CNET Best Buy tiene un buen descuento en la nueva MacBook Air (la que tiene pantalla Retina True Tone), que Apple lanzó en julio.

Sarah Tew/CNET Consideramos que estos son los mejores auriculares Beast, y ahora se venden al precio más bajo que hemos visto.

James Martin/CNET Apple descontó US$50 del precio de la HomePod en abril. Pero Best Buy ha decidido bajarle aun más al precio. Esta oferta ha expirado. Lee nuestro análisis de la Apple HomePod.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones. Ten en cuenta de que algunas de estas ofertas pueden haber expirado.

Una oferta 'doorbuster' por día desde el 11 al 20 de noviembre



La primera oferta doorbuster será el lunes 11 de noviembres de un televisor LG 4K Smart TV de 55 pulgadas por US$400.

Ofertas de Best Buy que se activan el 28 de noviembre

Las tiendas de Best Buy abrirán a las 5 p.m. hora local el día de Thanksgiving —es decir, el 28 de noviembre. Best Buy resalta las siguientes ofertas para ese día.

Entrega gratuita de tus compras

Best Buy ha añadido entrega gratuita al próximo día en "miles de productos" que se compran desde su página Web. También está ofreciendo entrega estándar gratuita en todos sus productos de ahora hasta el día de Navidad. No se requiere de membresía o un mínimo de compra.

Las entregas en el mismo día están disponibles en algunos pedidos en decenas de ciudades en Estados Unidos.

