Ofertas de Best Buy México en El Buen Fin: Televisores, audífonos y bocinas

México tiene su propio Black Friday, que normalmente arranca el viernes 15 de noviembre y termina el lunes 18 de noviembre con ofertas en línea, que simulan al Cyber Monday.

Y este año Best Buy México se anticipa al fin de semana y anuncia una serie de ofertas que están disponibles del 13 al 20 de noviembre. A continuación resaltamos algunas de sus ofertas más interesantes.

CNET en Español actualizará este artículo a medida que estas ofertas se vayan actualizando y recuerda que el precio de los productos está en pesos mexicanos.

El Roku Express ofrece todas los mismos apps, facilidad de uso y funciones que nos encantan de Roku a una mayor velocidad que el modelo básico. Además, tiene disponible miles de apps, entre ellas Netflix, YouTube, Hulu, Sling TV e incluso un app de video de Amazon, con la que el Chromecast no cuenta. Lee nuestra reseña del Roku Express .

Best Buy ofrece un 20 por ciento de descuento en otros productos Sonos como el OneSL, PlayBar, Playbase, Sub, Play:5 y Play:1. Lee nuestra reseña de la Sonos Beam .

Esta oferta de Best Buy México está disponible para el modelo en color dorado. Lee nuestra reseña del Galaxy Watch .

El Samsung Galaxy Watch no tiene mucho que envidiarle al Apple Watch Series 4, pues integra una excelente pantalla AMOLED redonda, un bisel giratorio muy práctico y una buena duración de batería, entre otras cosas.

Los audífonos Bluetooth Sony WH-1000XM3 no sólo traen la excelente experiencia de sonido que ofrecían los Sony WH-1000XM2, sino que mejoran esto y corrigen de manera importante algunos de los peros de esos audífonos. Lee nuestra reseña de los Sony WH-1000XM3 .

Best Buy también ofrece 500 pesos mexicanos en cupones pagando con Tarjetas de Crédito/Débito Citibanamex y Best Buy Citibanamex. Lee nuestra reseña del PlayStation 4 .

Los hermosos gráficos, interfaz inteligente, desempeño rápido y controlador casi perfecto de la PS4 así como una mejor oferta de juegos independientes le dan una ligera ventaja sobre la Xbox One. Además, esta es una edición especial que incluye contenido exclusivo de FIFA 20.

Con 4.5 veces la potencia de una Xbox One original, Microsoft afirma que la Xbox One X puede ejecutar los mismos juegos a una resolución de ultra-alta definición 4K en 60 fotogramas por segundo. Lee nuestra reseña de la Xbox One X.