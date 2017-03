Best Buy ofrecerá descuento de US$100 en los Samsung Galaxy S8 y S8 Plus

CNET

Best Buy quiere atraer a los consumidores a sus tiendas con un descuento de US$100 en la compra de los nuevos celulares de Samsung: el teléfono insignia Samsung Galaxy S8 y el modelo más grande, el Samsung Galaxy S8 Plus.

Para calificar para este descuento, los consumidores deben comprar el celular durante las ventas anticipadas a través del sitio Web de Best Buy y en las tiendas físicas de la minorista. La preventa inicia el jueves, 30 de marzo.

La minorista agregó que respetará las ofertas de las operadoras, lo que significa que los consumidores de Best Buy podrán recibir los mismos regalos y las promociones de AT&T, Verizon y Sprint aunque no compren sus celulares con su telefónica.

Best Buy aún no ha dado a conocer los precios de Galaxy S8 y S8 Plus.

Nota de editor: Este artículo está en desarrollo. Se actualizará cuando la minorista de a conocer más información.