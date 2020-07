Best Buy cerrará sus tiendas en Thanksgiving

Angela Lang/CNET

Best Buy dijo el miércoles 29 de julio que mantendrá cerradas sus tiendas durante el feriado de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias). El minorista de electrónica se une a una creciente lista de compañías, incluidas Walmart y Target, que han decidido reducir sus horas de vacaciones ante la pandemia de coronavirus este año.

"Todos podemos estar de acuerdo en que, hasta ahora, 2020 ha resultado diferente de lo que podríamos haber esperado", dijo Best Buy en una entrada de blog. Aunque no menciona específicamente la pandemia de coronavirus, la publicación sí indica que Best Buy continuará ofreciendo "opciones de recolección más convenientes" y comenzará antes sus ofertas de fin de año para darles a los clientes más tiempo para comprar.

No está claro si Best Buy planea reabrir tiendas durante el llamado Black Friday, el día después del Día de Acción de Gracias, que tradicionalmente marca el comienzo oficial de la temporada de compras navideñas, o, si lo hace, a qué hora abrirá sus tiendas. Best Buy no respondió de inmediato a las preguntas sobre el horario del Black Friday.

En años pasados, los minoristas han abierto sus puertas antes de lo habitual en el Black Friday para acomodar a las multitudes de compradores que a menudo hacen fila para descuentos en las primeras horas de la mañana antes de que abran las tiendas.