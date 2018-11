Black Friday 2018 en Best Buy: Moto G6, Roku TV, Google Home Mini

Best Buy

Las ofertas de Best Buy para Black Friday lucen tentadoras y algunas ya las puedes aprovechar.

Aunque algunos de estos productos son de 2018, ten en cuenta que otros que tienen descuentos son modelos más antiguos.

Ten en cuenta lo siguiente:

Nota del editor: Ten en cuenta que algunas ofertas pueden expirar, revisa con cuidado en los enlaces las ofertas que aún están vigentes o que han expirado.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí.

Este kit de Philips Hue tiene tres bombillos que cambian de color, un control remoto inalámbrico que se conecta a la pared como un interruptor de luz. Tiene un precio regular de US$190 pero en Black Friday Best Buy lo venderá por US$120.

Esta oferta está disponible desde ahora en Best Buy .

Este es quizá el mejor precio que verás en el excelente televisor TCL 65R615. Este modelo es exclusivo de Best Buy.

Esta oferta está disponible en tiendas el 22 de noviembre a las 5 p.m. pero el precio no está marcado como "sólo en tiendas" por lo que puede aparecer en BestBuy.com.

La bocina inteligente potenciada por Siri ofrece uno de los mejores sonidos de su clase, y Best Buy le ha descontado US$100 de su precio regular, lo que es inusual.

Televisor Toshiba de 43 pulgadas 4K Amazon Fire Edition: US$130 (ahorra US$150)

Best Buy

Esta es una oferta doorbuster disponible sólo en tiendas el 22 de noviembre a las 5 p.m. en cantidades limitadas.

Sólo considerando la cantidad de dinero que te ahorras, esta es la mejor oferta de televisores en Best Buy para Black Friday 2018. Fire TV no es nuestro sistema de televisor inteligente favorito, pero sigue siendo bueno, y el precio es una locura. El televisor Roku TV de 43 pulgadas más barato, el 43S305, cuesta US$220 y es 1,080p no 4K.