Best Buy ahora vende las tarjetas SIM para la red Google Fi

Josh Miller/CNET

Las tarjetas SIM para Google Fi, la red celular y de Wi-Fi propia de Google, ahora estarán disponibles en más de 500 ubicaciones de Best Buy, anunció Google el lunes.

Lanzado al público en 2016, Google Fi ha operado principalmente en línea, enviando sus tarjetas SIM por correo. El hecho de que los usuarios ahora pueden comprar sus tarjetas SIM por las tiendas físicas de otra minorista es un cambio notable que ampliará el alcance y la accesibilidad de la red.

Las tarjetas SIM cuestan US$9.99 e incluyen un crédito de US$10 en la factura, según Google. Best Buy sólo venderá tarjetas SIM para el servicio Google Fi Talk & Text, por lo que si deseas una SIM de solo datos, deberás comprarla a través del sitio de Google Fi. Los empleados de Best Buy no ayudarán con el proceso de activación. Aquí tenemos una guía para que actives Google Fi en tu celular.

Google Fi funciona en varios dispositivos en EE.UU. incluyendo los teléfonos iPhone, Samsung Galaxy y OnePlus. A diferencia de la mayoría de las principales compañías, Fi usa primero las redes locales de Wi-Fi (el mismo tipo que tienes en casa, en un café o en un aeropuerto) para conectar las llamadas, enviar mensajes de texto y navegar por Internet. Si la cobertura de Wi-Fi no está disponible o es demasiado débil, la red cambiará a las redes de T-Mobile, Sprint o US Cellular de EE. UU.