En pijama y con mucho sueño. Así estábamos durante nuestra entrevista telefónica con Benicio Del Toro. Conversamos con el intérprete puertorriqueño y español mientras él estaba en una jornada para prensa en Miami -- y suponemos que adecuadamente vestido para la ocasión -- y cuando en California apenas eran las seis de la mañana.

El madrugón valió la pena. El actor y ganador de un Oscar (Traffic) nos habló con su acento reposado de su papel en Sicario: Day of the Soldado. En esta secuela de Sicario, Del Toro vuelve a interpretar a Alejandro, un mercenario con escrúpulos tratando de desequilibrar aún más el ya delicado ecosistema de la frontera entre EE.UU. y México.

El director de este Sicario 2, Stefano Sollima, es italiano. Tú hablas español e inglés en la película. ¿Hasta qué punto el rodaje fue una mezcolanza de idiomas?

Era como los pilotos en el aeropuerto. La mayoría se hablaba en inglés, pero entonces se hablaba en español y el director italiano. El italiano se parece al español, hay palabras que son iguales. Así que hablábamos en italo-español-inglés.

Tú en la película hablas en tus dos lenguas: inglés y español. Pero tuviste que hacer un acento diferente en español. ¿Fue difícil?

Sí, es difícil. Nada es fácil aunque parezca fácil. Es bueno mantener el misterio, así que decimos que es fácil. Las películas empiezan en una fecha y se acaban en una fecha. Tú vas durante ese tiempo a hacer lo que puedas hacer para que quede grabado. Nosotros, los actores, intentamos lo que se puede durante ese tiempo.

Háblanos de tu método de trabajo...

De la manera que yo trabajo no creo que sea distinta a la de ningún otro actor. Empieza por el libreto. Se trata de entender lo que quiere decir el escritor y a veces eso toma tiempo. Requiere leer y releer el libreto. Ya que entiendas lo que quiere decir el escritor, se hacen compromisos con el director para poder traer ideas, se colabora con el escritor. Es intentarlo, ¿verdad? Tiene muchos pasos. A veces funciona y a veces no funciona tan bien.

¿Cuánto se ha echado de menos al Denis Villeneuve y Emily Blunt en el rodaje?

Bueno, se les echa de menos. Son compañeros de trabajo y más que eso, son artistas. Pero el cuento no tenía el personaje de Emiliy Blunt, tenía otro personaje femenino, que también le añade. Y el director Stefano Sollima, aunque tiene un acento distinto al de Denis Villeneuve, trajo su propio estilo fílmico. Mira la violencia de frente. Es romano y ellos se inventaron el Coliseo.

Entre Sicario y Avengers: Infinity War, has trabajado mucho últimamente con Josh Brolin. Tiene pinta de ser bastante gracioso en el set...

Al frente de la cámara es un profesional. Uno de esos actores que no importa lo que diga, va a decir la verdad. Tiene ese talento. Es un actor muy intenso. Pero detrás de la cámara, cuando no estamos rodando, es un charlatán. Le gusta reírse y autocriticarse de una manera muy jocosa. Es muy cómico. La verdad que eso le aporta mucho a una película que es muy tensa, con mucha acción. Tener la posibilidad de detenerse, de que haya buenos chistes entre medio, de poder relajarse.

¿Puedes hablarnos de la relevancia del estreno de la película? Está ambientada en la frontera de Estados Unidos y México en un momento en el que la situación allí está trascendiendo mucho...

Que suceda en el mismo sitio no tiene que ver nada con la película. Lo que está sucediendo ahora mismo en la vida actual es una cosa muy triste en la cual el gobierno de Estados Unidos ha actuado de forma muy cruel y ahora se empieza a mejorar. Se han firmado cosas para mejorar eso de estar separando familias. Yo soy muy dado a creer que en Estados Unidos eres inocente hasta que te prueban culpable y con esta gente todo ha sido en reversa. Son culpables ya de principio.

Pero no tiene que ver con la película decías...

La película Sicario: El día del soldado, como muchas series de televisión y películas, existe en este mundo de la guerra de las drogas. Son buenas historias dentro de este mundo donde se pueden explorar muchas cosas de la condición humana: la avaricia, la venganza, la moral... Como las películas Western. Sicario: El día del soldado es otra película que dentro de este mundo explora: la evolución de Alejandro, del personaje de Josh... Mientras estos temas de la guerra, la droga sigan existiendo en las noticias, se seguirán haciendo historias dentro de este mundo.

¿Te gustó volver a este mundo y reencontrarte con este personaje?

Sí, porque te da una oportunidad de evolucionar. El personaje mío en esta película tiene una evolución muy marcada, una evolución que se entiende. Por lo menos lo intentamos. Cuando lo conocimos la primera vez era un matón, quería venganza. En esta película vemos que de momento se rehabilita. Esa relación, que tiene con una niña que tiene más o menos la misma edad que tenía su hija cuando fue raptada y matada, le empieza a crear una conciencia y llega un momento que [Alejandro] toma la decisión moral correcta.

Háblanos de la serie de televisión en la que has trabajado...

Escape at Dannemora, dirigida por Ben Stiller, sí. No la he visto, no sé cuándo sale. Es de Showtime. Vamos a ver.

¿Hasta qué punto la televisión os está ofreciendo más oportunidades para hacer proyectos interesantes?

Estoy de acuerdo, hay muchos programas de televisión de un nivel artístico excepcional. Pero a mí personalmente me gusta la idea de cuento dentro de dos horas u hora y media. Soy muy fanático de esta idea.

Ya para acabar, ¿está tu personaje realmente muerto en Avengers: Infinity War?

No... No creo, no creo, no creo. No lo hemos enterrado.

Muchísimas gracias Benicio.

OK, un abrazo. Chao.

Sicario: Day of the Soldado, que en español se ha traducido como Sicario: El día del soldado o Sicario 2: Soldado se estrena en Estados Unidos, España y México el 29 de junio.

