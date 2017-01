Agrandar Imagen Warner Bros.

No. Ben Affleck no dejará de ser El Caballero Oscuro, mejor conocido como Batman, pero no será quien dirija la próxima película en solitario del súper héroe, según reportó The Hollywood Reporter.

"Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que ellos requieren", dijo el actor en un comunicado citado por la fuente. "Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas. Realizar este papel exige el enfoque, la pasión y el mejor rendimiento que puedo dar".

Las palabras de Affleck llegan después de que la película Live by Night, escrita, dirigida y protagonizada por el actor, no alcanzara los ingresos que esperaba ni tampoco el interés de la audiencia. Según The Hollywood Reporter hasta la fecha solo ha logrado US$18.9 millones de taquilla en todo el mundo.

"Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que se requiere. Junto con el estudio, he decidido encontrar un socio director que colaborará conmigo en esta película. Todavía estoy en esto, y lo estamos haciendo, pero actualmente estamos buscando un director. Estoy muy comprometido con este proyecto, y espero poder traerlo a la vida de los aficionados de todo el mundo", dijo Affleck.

El proyecto, que según rumores se llamará The Batman, será una película en la que únicamente aparecerá el héroe nocturno y cuyo villano será Deathstroke, interpretado por la estrella Joe Manganiello.

"Warner Bros. apoya plenamente la decisión de Ben Affleck y sigue comprometido a trabajar con él para llevar una imagen independiente de Batman a la vida", dijo el estudio en un comunicado citado por la fuente.

De momento se desconoce la fecha de inicio del rodaje o para cuando se programa su proyecciones en cines. Affleck participó el año pasado en Batman v. Superman: Dawn of Justice y también tuvo una aparición estelar en Suicide Squad. El Batman de este actor además participará en la película Justice League que DC Comics estrenará en noviembre.