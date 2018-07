Bélgica evita la hecatombe y elimina a Japón con gol en el descuento

Nadie en el estadio Rostov Arena estaba preparado para ver cómo Japón vencía 2-0 a Bélgica.

Fue un resultado inesperado, que duró hasta el minuto 69, cuando Jan Vertonghen logró descontar. Luego Marouane Fellaini igualó (m. 74) y el mundo volvió a tener sentido.

Los japoneses jugaron un partido brillante en el primer tiempo, controlando el balón y a sus rivales. Pero no fue hasta el segundo tiempo que empezaron a amenazar con dar la sorpresa del Mundial.

En el minuto 48, el contragolpe asiático dio frutos. Gaku Shibasaki cedió para Genki Haraguchi, quien disparó pegado al poste derecho para el 1-0.

Cuatro minutos después, Takashi Inui remató con la derecha desde fuera del área un pase Shinji Kagawa.

El 2-0 ponía contra las cuerdas al equipo europeo, uno de los favoritos para ganar el Mundial.

Pero los belgas se lo tomaron con calma y poco a poco fueron desnudando la ingenuidad defensiva de los japoneses.

Vertonghen desde un tiró de esquina, cabeceó para el 2-1 y luego Fellaini, por la misma vía, pero esta vez después de un centro de Eden Hazard, igualaron las acciones.

Con el partido para cualquiera, Japón cedió finalmente gracias a un contragolpe, en el último minuto de descuento (94),

Nacer Chadli remató con la izquierda un pase de Thomas Meunier para el 3-2 final.

Japón se fue sin recompensa prese a su arrojo y Bélgica enfrentará a Brasil en cuartos.

¿Cómo llegó Bélgica a estas instancias?

Bélgica venció por primera vez a Inglaterra (1-0) en la historia de los Mundiales el 28 de junio y eso no es un dato menor.

La selección que dirige Roberto Martínez no se exigió mucho ante Panamá y venció a 3-0, con dupleta de Romelu Lukaku, uno de los tantos jugadores de este equipo que pueden desnivelar cualquier partido.

Después, goleó 5-2 a Túnez, con algunos despistes en defensa y cerró con una importante victoria ante los ingleses.

No hay nada que descubrir en este equipo que es uno de los grandes favoritos a ganar la Copa del Mundo, y que ya ha mostrado en Rusia lo que pueden hacer sus jugadores emblemáticos: Eden Hazard, Kevin De Bruyn, Dries Mertens y, obviamente Lukaku.

Qué hizo Japón para llegar aquí

Comezaron sorprendiendo al mundo con una muy buena victoria, 2-1 sobre Colombia, pero luego mostraron cierta irregularidad que los comprometió hasta le último minuto.

Después de igualar 2-2 con Senegal, cayeron 1-0 ante Polonia y lograron la clasificación por la derrota de los africanos ante Colombia y por haber recibido menos tarjetas amarillas que su otro rival.

Es primera vez que un equipo pasa a octavos por el llamado Fair Play, una de las opciones de desempate si hay igualdad en el resto de categorías (puntos, goles y enfrentamiento directo). Los asiáticos recibieron 4 amarillas y Senegal 6.

Japón es un equipo muy guerrero, que apela siempre al sacrificio de todos sus integrantes para el beneficio general. Contra Colombia encontraron la forma de responder al momentáneo empate neogranadino y estuvo dos veces abajo en el marcador contra Senegal, pero empató 2-2.

Con individualidades interesantes como su delantero Osako (fue un dolor de cabeza para los sudamericanos) y los volantes con llegada como Inui (el mejor contra Senegal) o Kagawa, Japón puede meter en problemas al rival si lo subestiman. Pero es evidente que ya ganaron con llegar a octavos de final.

Cómo verlo por TV e Internet

En Estados Unidos, los derechos de transmisión del partido pertenecen a las cadenas Telemundo y Fox, en español e inglés, respectivamente.

La cadena Fox transmitirá el encuentro por su canal Fox y en streaming en vivo a través de FoxSports.com y de la app de Fox Sports.

A tener en cuenta: el app de Fox Sports requiere que tu proveedor de cable está integrado con la plataforma de la cadena Fox para darte acceso a la señal. Lo puedes comprobar en esta página Web.

En lo que concierne a la cadena Telemundo, el partido será emitido por el canal Telemundo y, simultáneamente, podrá verse en streaming por TelemundoDeportes.com y a través de las apps de Telemundo Deportes en Vivo y de NBC Sports.

Desde el pasado 25 de junio, la cadena Telemundo bloqueó el acceso gratis a los partidos de la Copa del Mundo en el app de Telemundo Deportes en Vivo. Desde entonces debes tener una suscripción vigente de TV o cable que incluya los canales Telemundo y Universo en el paquete de canales para ver el resto de los partidos.

Aquí te contamos los pasos que debes cumplir para autentificar tu cuenta en las apps de Telemundo:

Obtén una suscripción de cable, satélite o TV digital en tu área y revisa que los canales Telemundo y Universo estén en su paquete de canales. Existen más de 15 proveedores de servicios que transmiten los canales Telemundo y Universo en Estados Unidos. Descarga el app de Telemundo Deportes en Vivo en tu computadora o dispositivo portátil. Una vez que ubicaste tu proveedor de cable, regístrate en su página Web como usuario, para lo que deberás crear un nombre de usuario y una contraseña. Una vez que accedas en la app de Telemundo Deportes en Vivo para ver el juego en directo, la aplicación te pedirá que ingreses tu nombre de usuario y contraseña en el proveedor de cable que usas. Con eso es suficiente para autentificar tu cuenta. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página de preguntas frecuentes de la cadena Telemundo Deportes.

Si estás en México, los canales Televisa y TV Azteca tienen los derechos de transmitir en señal abierta 30 de los partidos de Rusia 2018. En el caso de televisión paga, Sky puede emitir 34 encuentros y TDN 10 partidos.

En España, la cadena Mediaset, a través de los canales Telecinco y Cuatro, es la encargada de emitir en señal abierta los 64 partidos de Rusia 2018.

Cómo verlo en 'streaming'

Para ver el Mundial en Estados Unidos en streaming, puedes hacerlo a través de FuboTV o algún servicio de streaming como DirecTV Now, Hulu with Live TV, Playstation Vue, Sling TV o YouTube TV.

DirectTV Now

El servicio más barato de DirectTV Now cuesta US$35 al mes e incluye el paquete Live a Little con Fox, FS1 y Telemundo. Tendrías que pagar US$60 al mes por el plan Go Big para obtener NBC Universo. Haz clic aquí para ver la disponibilidad en tu área.

Una suscripción a Fubo Premier cuesta US$20 por el primer mes y US$45 por mes posteriormente e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo. Haz clic aquí para ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1 y Telemundo, mas no NBC Universo. Revisa aquí qué canales en vivo ofrece Hulu en tu área.

PlayStation Vue

El plan Access de PlayStation Vue cuesta US$40 e incluye Fox, FS1 y Telemundo, pero para ver NBC Universo necesitas el paquete de Español por US$5 más al mes. El menú de canales varía por región, así que revisa la página de los planes de PlayStation Vue.

Sling TV

El plan Blue de Sling TV cuesta US$25 al mes e incluye Fox y FS1, pero ni el plan Blue ni Orange incluye Telemundo, pero el paquete Best of Spanish TV incluye NBC Universo (entre otros canales) por US$10 más al mes. Haz clic aquí para ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona.

YouTube TV

YouTube TV está disponible en varios mercados metropolitanos de EE.UU. Cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo.

(Nota del editor: CNET podría obtener una comisión generada a través de suscripciones a servicios mencionados en este artículo).

