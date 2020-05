ESPN transmitirá partidos de la liga de béisbol de Corea del Sur

El béisbol volverá a transmitirse en vivo en ESPN, aunque las jugadas se realicen a miles de kilómetros de Estados Unidos. El canal de deportes anunció este 4 de mayo que transmitirá los juegos de la liga profesional de Corea del Sur (KBO, por sus siglas en inglés) de la temporada 2020, que comienza este martes, 5 de mayo.

Según el comunicado, el juego de apertura de temporada, entre los NC Dinos y los Samsung Lions se transmitirá por a la 1 a.m. ET, este martes 5 de mayo. La mayoría de los otros juegos se podrán ver por ESPN2 y el App de ESPN, a las 5:30 a.m. ET, de martes a viernes. Los sábados, los encuentros arrancarán a las 4 a.m. ET y los domingos a la 1 a.m. ET.

El acuerdo incluye la postemporada y el campeonato de los siete mejores de la Serie de Corea. Las selecciones de juegos de ESPN se realizarán y anunciarán semanalmente durante la temporada.

"Estamos encantados de convertirnos en el hogar exclusivo en inglés de la Liga KBO y de mostrar su acción convincente y su alto nivel de competencia", dijo Burke Magnus, vicepresidente ejecutivo de programación de ESPN. "Tenemos una larga historia de documentar el juego de béisbol y estamos entusiasmados de ofrecer estos eventos en vivo a los fanáticos del deporte".

No se dieron detalles económicos del acuerdo.

Debido a que la mayoría de los partidos de ligas siguen suspendidos por el coronavirus, ESPN está buscando deportes internacionales para subir a su grilla de programación. Esta iniciativa incluye a personal profesional, que cubrirá la temporada desde los estudios de grabación.

Según ESPN, Karl Ravech, Jon Sciambi, Eduardo Pérez, Jessica Mendoza y Kyle Peterson serán los encargados de seguir la liga. ESPN también transmitirá lo más destacado de los juegos de KBO League dentro de su programación de noticias e información, incluido "SportsCenter" y ESPN.com cubrirá la temporada general de la liga.

"Durante este momento difícil y sin precedentes, espero que la Liga KBO pueda brindar consuelo a las comunidades y proporcionar pautas al mundo de los deportes", concluyó Un-Chan Chung, comisionado de la Organización de Béisbol de Corea del Sur, en un comunicado.