Beats esconde su logo para meter un gol a la FIFA en el Mundial

Gabriel Sama/CNET

Pocas marcas han logrado colarse en los eventos deportivos más importantes del mundo sin pagar un patrocinio como Beats by Dr. Dre, la fabricante de audífonos que es inmensamente popular entre deportistas de todo tipo, incluyendo los futbolistas más famosos del mundo.

Para Rusia 2018, Beats ha creado una edición especial de sus audífonos Studio3 Wireless con los colores de 10 selecciones (Argentina, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, México, Rusia y España) en los que ha sustituido el famoso logo de la "b" por una enorme X de color. La X recuerda a la cinta que algunos deportistas han colocado en el pasado sobre sus audífonos Beats para poder brincarse las prohibiciones de las federaciones deportivas más importantes del mundo, como el caso del nadador Michael Phelps en 2016.

¿La intención? Ayudar a los jugadores a saltarse las prohibiciones de la FIFA.

La edición especial de colores de los equipos nacionales no está a la venta y la empresa planea regalarlos a "la familia y amigos de Beats, incluyendo a muchos atletas". La empresa no quiso decir quiénes recibirán estos audífonos, pero futbolistas como el brasileño Neymar Jr., el inglés Harry Kane, el alemán Mesut Özil protagonizan un video reciente de la marca, dirigido por Guy Ritchie y dedicado al fútbol. En éste también salen Eden Hazard de Bélgica, David de Gea de España, Fyodor Smolov de Rusia, Gabriel Jesus de Brasil y Raúl Jiménez de México. Obvio, estos jugadores tienen contrato con la marca. (Según Forbes, Neymar Jr. gana US$17 millones de todos sus contratos de publicidad al año, incluyendo Gillette, Red Bull, Nike y, por supuesto, Beats).

Beats vía Instragram

Según la empresa, ocultaron el logo para "poner el foco en la celebración o la representación de tu país. La atrevida X en cada audífono es también un símbolo de desafío" (la "b", de hecho, quedó grabada en forma de relieve). La campaña reciente, de la que hace parte el video dirigido por Ritchie, se llama "Hecho para desafiar".

Todas las 10 versiones actuales presentan la cruz. Por ejemplo, la de México tiene la cruz en verde, y los audífonos en blanco. La de Inglaterra es una cruz azul claro sobre un fondo azul oscuro. La de Argentina es una cruz azul celeste sobre blanco. Las de Brasil y España tienen sus colores típicos (cruz verde con fondo amarillo y cruz amarilla con fondo rojo, respectivamente).

Beats es la marca más popular de audífonos en Estados Unidos, con una cuota de mercado del 36.7 por ciento en 2017, seguida de Apple en segundo con 16 por ciento, y Bose con el 15.4 por ciento en tercer lugar, según la firma de investigación NPD Group. Apple compró Beats en 2014 por US$3,000 millones.

Recientemente, la firma lanzó una línea llamada Decade Collection para celebrar el décimo aniversario de sus populares audífonos Studio.

La definición de mercadeo de guerrilla

Aunque la popular fabricante no es patrocinadora oficial de estos eventos, desde hace años le ha dado la vuelta a ese hecho regalando sus productos a muchos atletas -- algunos de los cuales son portavoces pagados por la empresa.

La complicada historia entre Beats y los mayores eventos deportivos data de 2012, cuando el Comité Olímpico Internacional -- los organizadores de los Juegos Olímpicos -- prohibieron el uso de "marcas no oficiales" a los atletas en Londres, una medida aparentemente dirigida hacia Beats en particular. Según el diario The Independent, Beats "envió paquetes de audífonos de 150 libras esterlinas a los hoteles donde se hospedan los atletas británicos [...] que incluyó al clavadista Tom Daley a quien se le tomó fotos usándolos". En Río de Janeiro 2016, algunos atletas fueron captados usando audífonos Beats a los que les taparon el logo con una cinta.

Beats vía Instragram

Luego, en 2014, la FIFA hizo lo propio y también prohibió a los jugadores el uso de audífonos Beats en un esfuerzo por apuntalar la presencia de su patrocinador oficial, Sony. Beats lanzó un anuncio con jugadores como Neymar Jr., el alemán Mario Goetze, el holandés Robin van Persie y el mexicano Javier "Chicharito" Hernández. Pero además de estos, otros jugadores como el uruguayo Luis Suárez fueron avistados durante la competencia con unos audífonos Beats sobre la cabeza. Otras ligas, como la NFL del fútbol americano profesional, han prohibido también el uso de los productos de la marca para proteger a sus patrocinadores oficiales, en este caso Bose.

La FIFA ingresó US$1,600 millones por patrocinios en Brasil 2014, dice el diario The Guardian. Según ese medio, Vivo, la fabricante de teléfonos china, pagó 400 millones de euros por un acuerdo de patrocinio a seis años que incluye Rusia 2018 y Catar 2022.

Beats intenta ahorrarse ese dinero regalándole sus productos directamente a los deportistas.

Basta ver la cuenta de Beats by Dr. Dre en Instagram para ver la conexión de la marca con el deporte. Desde Lebron James, la estrella de la NBA, hasta la tenista Serena Williams y el jugador de fútbol americano Cam Newton, entre muchos otros deportistas, han promovido los audífonos de Beats. También, Neymar Jr. aparece en docenas de fotos, incluyendo ésta en donde porta los audífonos de edición especial para la selección de Brasil 2014. Ese modelo muestra una prominente letra "b" en verde.

Ahora, Beats intentará saltarse la prohibición de la FIFA con esta edición especial de sus Studio3 Wireless sin el logo de la marca, con la esperanza de que la gigantesca X pase desapercibida para la federación mundial de fútbol.