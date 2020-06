Be Water: El antídoto de Bruce Lee contra el racismo

Algunos documentales están hechos para impactar visualmente al espectador, como es el caso de The Last Dance. Otros, en cambio, apuestan al contenido sobe la imagen y ese es el caso de Be Water, película de la serie 30-30, que transmitirá ESPN el próximo domingo 7 de junio.

El título de Be Water ha sido tomado de un discurso de Bruce Lee, durante la última entrevista que dio en vida. "No te establezcas en una forma, adáptala y construye la tuya propia, y déjala crecer, sé como el agua. Vacía tu mente, sé amorfo, moldeable, como el agua. Si pones agua en una taza se convierte en la taza. Si pones agua en una botella se convierte en la botella. Si la pones en una tetera se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede chocar. Sé agua amigo mío", dice el experto en artes marciales.

A veces las palabras no son más que palabras. Pero en el caso de Lee, su discurso fue coherente y lo demuestra con la decisión que cambiaría su vida y la de su familia. En lugar de ser cola de ratón en Estados Unidos, se convirtió en cabeza de león en China. No luchó frente a frente contra el establishment, lo dobló.

Tras el éxito internacional de Enter de Dragon (1977), Hollywood sabía que se había equivocado. Lee estaba preparado para un regreso soñado, pero entonces llegó la tragedia. Hoy nos preguntamos cómo se habría desarrollado su carrera en Los Ángeles. Solo pensemos en el alcance que posteriormente tuvieron Chuck Norris, Jackie Chan o Bolo Young, todos extras en las cintas del actor fallecido.

Historia de un relegado

¿Por qué Hollywood fue tan ciego con Lee? La respuesta la tiene Jeff Chang, director ejecutivo del Instituto para la Diversidad en las Artes de la Universidad de Stanford. "Hollywood es racista porque Estados Unidos es racista", dice el también escritor sobre los temas raciales y la industria de la música. Y en efecto, una y otra vez se repite en la narración, con ejemplos claros, que en Estados Unidos no estaban dispuestos a darle un papel protagónico a un actor asiático.

De hecho, la máquina de acabar los sueños de los artistas, le dio con todo al hijo de Lee Hoi Chuen, un actor famoso de opera. Por citar algunos ejemplos: Lee no tenía casi diálogos, cuando consiguió su primer papel importante en la serie The Green Hornet, que protagonizaba Van Williams. Y no solo eso, cobraba casi como un extra: US$450 por capítulo. Mientras que su compañero obtenía US$2,200. No obstante, el golpe de gracia sucedió con la serie Kung Fu, un producto pensado por el propio actor, que terminó en manos de David Carradine.

Pero como la vida está llena de paradojas, Lee era un héroe en China por su rol de Kato, en The Green Hornet. Ese amor le permitió cosechar éxito tras éxito cuando empezó a escribir sus propios papeles y estrenarlos en Hong Kong. Enter the dragon, por ejemplo, recaudó US$91 millones, que serían hoy US$521 millones.

Aunque podría verse como un ejemplo de lucha y tesón, el director de Be Water, Bao Nguyen, no deja de recalcar cómo otros actores asiáticos se repetían en sus roles, para sobrevivir. Fue el caso de Nancy Kwan, mercadeada como un ícono sexual, a pesar de haber estudiado en la escuela Real de Ballet en Inglaterra. Curiosamente, el caso de Kwan es tratado en la serie de Netflix, Hollywood, como un ejemplo de sueños rotos.

Estéticamente, Be Water no cuenta con tanto material de archivo como para que las imágenes sean memorables, más allá de algunas fotos que demuestran la belleza física de Lee y su buena química con Linda Lee Cadwell, su esposa. Sin embargo, una escena que combina el arte de boxeo de Muhammad Ali, otro que dobló al establishment y el estilo de combate de Lee, queda en la memoria.

El montaje refleja toda la belleza del arte escenográfico que pocos reconocen en las escenas de pelea. Lee y Muhammad Ali danzan en diferentes escenarios, jugando cada uno su el rival. En esos recintos, el asiático y el negro son los que dominan el juego, pero no por la fuerza, sino por la inteligencia. Ambos dejan que los pies y los brazos fluyan, como si por ellos no transitara sangre, sino el elemento esencial de la filosofía de Lee: el agua.

Be Water se estrena en ESPN el domingo 7 de junio.