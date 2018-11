Sphero

Siempre seré un incondicional de R2-D2, pero entiendo que a mucha gente le encanta el BB-8. Si eres uno de ellos, y siempre has soñado con ser el dueño de un adorable pequeño, esta es una oferta que no debes perderte.

Por un tiempo limitado, y hasta agotar existencias, Bed Bath & Beyond tiene el paquete Sphero Special Edition Battle Worn BB-8 with Force Band por US$40. La última vez que presentamos este dúo, el precio era de US$80. Actualización: Bueno, eso no duró mucho, ya está agotado. Pero vuelve a consultar periódicamente para ver si la tienda hace más inventario disponible. ¡Eso pasa algunas veces!

Si el Sphero BB-8 se ha escapado de alguna manera de tu radar hasta el momento, es un juguete a control remoto que se mueve como el BB-8 auténtico. Puede actuar de forma autónoma, responder a tu voz y conducir a través de los controles de la aplicación.

Ponte la correa en la Banda de la Fuerza y podrás controlarlo usando, bueno, la Fuerza.

No hace falta decir que esto sería un gran regalo para cualquier persona que ama Star Wars.