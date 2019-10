Paul Dano, en tratos para ser The Riddler en The Batman: reporte

Netflix

Warner ha estado movida esta semana con el elenco de la película The Batman. El lunes reveló que la actriz Zoe Kravitz será Catwoman en la película y ahora, según reporta Variety, el actor Paul Dano está en conversaciones para interpretar a The Riddler en la película, que cuenta con Robert Pattinson en el papel protagonista.

Dano es recordado por sus papales en las películas There Will Be Blood (2007), Little Miss Sunshine (2006), Love & Mercy (2014), 12 Years a Slave (2013), Okja (2017) y Youth (2015), entre otras. En 2018 dirigió su primera película, Wildlife, protagonizada por Carey Mulligan y Jake Gyllenhaal.

De acuerdo a la nota de Variety, el actor Jonah Hill estaba en negociaciones para interpretar a uno de los villanos del filme, pero el acuerdo no llegó a buen término.

La película será dirigida por Matt Reeves (War for the Planet of the Apes) y, aunque se ignora por ahora el argumento de The Batman, se sabe que mostrará a Batman (Pattinson) en sus inicios como superhéroe y se centrará en sus habilidades detectivescas para esclarecer varios crímenes.

The Batman se estrena en cines el 25 de junio de 2021.