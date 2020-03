¡Santos batimóviles! Así luce el nuevo auto del hombre murciélago

El director de The Batman, Matt Reeves ( Dawn of the Planet of the Apes), compartió este 4 de marzo varias imágenes del auto que utilizará Robert Pattinson (The Lighthouse) en la nueva entrega del hombre murciélago.

El director compartió las fotos, que no dejan ver al auto completamente, pero dan una idea de su diseño, en un tuit que ya supera los 11,000 retuits y 28,000 likes, al momento de escribir esta nota.

The Batman será una versión independiente del personaje, sin conexión con otros superhéroes de DC que comparten un mismo universo cinematográfico, como Aquaman y Wonder Woman, quienes coincidieron en el filme Justice League (2017). El 27 de enero de 2020 se inició oficialmente el rodaje de la película y llegará a los cines el 25 de junio de 2021.

En las redes sociales, el aspecto del nuevo auto dio para especulaciones sobre la trama y dejaron reacciones como estas.

Al origen

El nuevo Batmanmovil de Robert Pattinson es básicamente un auto normal modificado. En el primer cómic de Batman en 1939, Bruce Wayne manejaba un auto normal. Fue hasta años después que introdujeron un diseño más estilizado. #TheBatman pic.twitter.com/TYBQkvGdOA — Cinexcepción (@Cinexceptuits) March 4, 2020

Parecidos razonables

Sí que son algo parecidos el batimóvil y el auto de Max. Mad Max: Fury Road y #TheBatman. pic.twitter.com/irvXoLN5Sf — Mariana Fernández (@mariana_ferfab) March 4, 2020

Beneficio de la duda

Aunque no es espectacular, le doy el beneficio de la duda al Batimóvil que veremos en #TheBatman. pic.twitter.com/5B6fg1mJxR — Octavio Alfaro (@OcAlfaro) March 4, 2020

Una combinación

No sé a ustedes pero a mi me gusta la versión del Batimóvil de #mattreeves .

Es como una mezcla de Batman con Toretto#TheBatman pic.twitter.com/VDev0qI8KR — Mundo De Película (@Mundodepeli) March 4, 2020

Gusta

Me gusta el Batimovil https://t.co/NpGrb4hX4g — Rebeca (@RickDGrimess) March 4, 2020

Aire retro

Me gustó el Batimóvil. Hallo que tiene un aire al de Batman 1972 de Francavilla y mezclado con el de Breyfogle. pic.twitter.com/eO2sQtgNU7 — Fafo (@elfafosaez) March 4, 2020

Perfecto

Hasta yo sé que el Batman de Pattinson es en sus inicios como vigilante, así que ese Batimóvil está perfecto pic.twitter.com/GwLtHWnlxB — Puddin Emeritus III (@miicch) March 4, 2020

Belleza

Qué belleza el nuevo Batimóvil.

Gracias Matt Reeves 🦇 pic.twitter.com/apJ8o2ui1d — Spider-Lucas 🕸️ (@lucvalli) March 4, 2020

A lo Mad Max

El batimovil se ve una mezcla de mad max 😍 pic.twitter.com/c4W3C5y0Pk — J (@Jagofrost) March 4, 2020

Las ganas

Mis ganas de montarme en el Batimóvil de Pattinson. 🤤 pic.twitter.com/Bf80aRpwFP — Follow me in @ItsMeABastard (@PrinceOf_Gotham) March 4, 2020

Rápido y furioso

¿Rápido y Furioso? ¡No! Nuevas imágenes de #TheBatman con Robert Pattinson y ahora el Batimovil...



¿Me gusta? Pues no lo sé. Me pasan cosas raras con esta película.

Le tengo mucha fe al equipo realizador y al elenco, pero no me convence la estética ni el realismo.

Veremos... pic.twitter.com/1RFPRCjVe5 — Matías Lértora (@mlertora) March 4, 2020