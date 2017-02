@OnLeaks

Samsung ya habría tomado una decisión en la capacidad de las baterías para el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, dice The Investor.

El modelo de 5.7 pulgadas -- correspondiente al S8 -- tendrá una batería de 3,000mAh, dice el reporte; la versión de 6.2 pulgadas, que es el tamaño del modelo conocido como Galaxy S8 Plus, tendría la batería más grande y con capacidad de 3,500mAh.

La información de The Investor, que cita declaraciones de un ejecutivo de Samsung, no concuerda con un reporte que indicaba capacidades más grandes -- específicamente, de 3,250mAh para el S8 y 3,750mAh para el Galaxy S8 Plus.

De ser cierta la información de The Investor, Samsung colocaría baterías de menor capacidad que las del Galaxy S7 y S7 Edge en 2016, que tuvieron baterías de 3,000mAh y 3,600mAh.

The Investor dice que Samsung usará baterías de SDI, la filial de paneles de la compañía surcoreana. Asimismo, Samsung habría encontrado en Murata Manufacturing Company una nueva proveedora de paneles, pues su anterior socia, ATL, estuvo involucrada en las baterías defectuosas del Note 7.

Fiel a la costumbre, Samsung no da comentarios relacionados a rumores, filtraciones o reportes. Se espera que el Galaxy S8 con un rediseño que ubicará el lector de huellas en la parte trasera, una pantalla que elimina casi en su totalidad a los biseles, y un asistente inteligente llamado Bixby, se anunciará el 29 de marzo.