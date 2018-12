Ya están aquí las batallas entre entrenadores de Pokémon Go

Niantic

Niantic anunció el sábado a través de sus redes sociales que una nueva función llegaría a su exitoso juego de realidad aumentada, Pokémon Go. En ese entonces, el desarrollador nos dio algunas pistas sobre la nueva función con la que los entrenadores se enfrentarían entre sí, pero ahora ya es completamente oficial.

Esta actualización, una de las más esperadas hasta el momento por los fans del juego para móviles, te permite luchar contra otros jugadores. Nuestros colegas de CNET ya probaron la nueva función en las oficinas de Niantic en San Francisco y, según sus propias palabras, "es difícil no encontrar los resultados un poco decepcionantes".

Según nuestros colegas, se trata de una función entretenida, pero muy distinta a las batallas entre jugadores del sistema tradicional de batalla de por turnos del juego original de Pokémon Go.

Y es que este nuevo sistema Player versus Player (PVP por sus siglas en inglés) de Pokémon Go, te permitirá desafiar a otros jugadores en batallas en tiempo real con equipos de hasta tres Pokémon, pero no es un sistema de combate muy diferente al que existe actualmente dentro del juego.

Digamos que estas batallas entre entrenadores son más una evolución multijugador del combate que ya se hacía uno contra uno en los gimnasios Pokémon, solo que ahora podrán hacer por equipos de varios Pokémon.

Aún así, Niantic ha añadido algunos cambios al sistema para darle más "salsa" y estrategia a las batallas. De este modo, mientras que la mayoría de las batallas seguirán consistiendo en dar toques en la pantalla repetidamente para activar el ataque básico de tus Pokémon, ahora podrás desbloquear hasta dos ataques especiales al mismo tiempo.

También ofrece un mecanismo nuevo de protección denominado "Proteger escudo" que hará que los jugadores puedan bloquear el daño de un ataque entrante de fuerza máxima. Niantic le dijo a CNET que poder predecir cuándo tu oponente podría usar su ataque de máximo daño y poder bloquearlo con tu escudo, era algo fundamental para la estrategia del nuevo modo de juego.

La conclusión es que el nuevo modo de juego se mantiene en la línea del formato con el que nació Pokemon Go en el verano de 2017: experiencias de juego simples y rápidas para partidas casuales. Esto no es algo necesariamente malo, pero quizás no sea suficiente para aquellos jugadores que buscan una experiencia de Pokémon similar a la del juego original.