Los fanáticos del clásico MVP Baseball 2005 empiezan a soñar con su regreso

Lo reportó el sitio especializado en revisión de videojuegos IGN, y Sports Illustrated no tardó en hacerse eco: hay muchas posibilidades del regreso de un clásico a las consolas de los jugadores, el MVP Baseball 2005.

En una entrevista con IGN, le preguntaron a la vicepresidenta ejecutiva de EA Sports, Cam Weber, si tenían pensado volver a desarrollar videojuegos de béisbol. "La respuesta es sí", dijo.

"Me encantaría tener un juego de béisbol en nuestra cartera", dijo Weber a IGN. "Es algo a lo que cada dos años echamos un vistazo. Y hablamos y teorizamos acerca de lo que podría ser retomar al béisbol".

Tal es el éxito y la devoción por este videojuego que an se puede conseguir en Amazon por US$40.70.

MVP Baseball 2005 fue el último juego de béisbol lanzado por EA Sports, luego de que e enero de 2005, Take-Two Interactive firmara un acuerdo exclusivo de siete años con la Asociación de Jugadores de la Major League Baseball.

Ese acuerdo le impidió a EA Sports utilizar nombres o personajes que se asemejaran a los atletas que juegan en las Grandes Ligas.

Pero realmente EA Sports ya trabaja en un nuevo título que tiene que ver con béisbol.

Forbes publicó en febrero de este año que EA ayudará en la distribución de un nuevo título para PC, llamado Out of the Park Baseball 19.

"Este podría ser sólo el comienzo ya que EA busca lanzar su propia serie de béisbol", sentenció Sports Illustrated.