Las tabletas de Barnes and Noble de US$50 están infectadas con spyware

Foto de Barnes & Noble

Si te has comprado una tableta de US$50 de Barnes and Noble, tienes que actualizar el software inmediatamente.

Esto se debe a que las tabletas venían preinstaladas con un programa que le concedía a una tercera persona privilegios para controlar el dispositivo y tener acceso absoluto a los datos contenidos en la tableta.

Barnes and Noble lanzó esta económica tableta justo a tiempo para la temporada de compras navideñas este año, pero en lugar de asociarse con Samsung, como lo había hecho en el pasado, la producción del dispositivo estuvo a cargo de Shenzhen Jingwah Information Technology Co., Ltd, de acuerdo con LinuxJournal.

Cuando se le solicitó un comentario respecto al tema, Barnes and Noble compartió un comunicado emitido por el ejecutivo Fred Argir:

"La Nook Tablet 7 salió a la venta el 26 de noviembre. En ese momento, el dispositivo se actualizó automáticamente a una versión más nueva de ADUPS (5.5), el cual ha sido certificado de cumplir con los requisitos de seguridad de Google, cuando se conecta por primera vez a Wi-Fi. ADUPS le ha confirmado a Barnes & Noble que nunca recolectó información personal o de ubicación de las Nook Tablet 7 ni que lo hará en el futuro", dice el comunicado. "Estamos trabajando en una actualización de software para quitar completamente a ADUPS de la Nook Tablet. La actualización estará disponible para su descarga en las próximas semanas".