Royal Caribbean echa mano de la tecnología para que no muevas ni un dedo.

Mark Licea/CNET

Las puertas de papel de la casa de té japonesa que está frente a mí se desvanecieron en pequeños pedazos que salieron volando y dejaron al descubierto un jardín ornamentado y un arroyo. Todo, porque metí una esfera azul brillante en mi boca.

En realidad, lo que probé fue un bocadillo (crujiente) de atún en salsa tártara.

Otra esfera aparece frente a mi y cuando empiezo a masticarla, en un instante el paisaje se transforma de invierno a primavera.

Finalmente, aparece un esfera verde –– en realidad era una trufa de chocolate cubierta de pop rocks––, y la luz se vuelve más tenue a medida que llega la noche al jardín.

En mi boca aún estallan las pop rocks mientras me quito el casco de realidad virtual HTC Vive. Y cuando eso pasa, regreso al restaurante-bar estilo japonés ubicado en un establecimiento en Brooklyn en donde Royal Caribbean hace una presentación.

Estos 'bocadillos' de realidad virtual fueron sólo la forma conceptual en la que Royal Caribbean mostró su visión de lo que les espera en el futuro a los pasajeros de sus cruceros. La empresa presentó cómo serán el camarote del futuro, los sistemas de reconocimiento facial de sus instalaciones y los transbordadores autónomos: ejemplos de cómo harán la experiencia de viajar en crucero más sencilla. O bien, si eres de los que realmente aprovechará todas las innovaciones que tendrán sus barcos, entonces son ejemplos de cómo la firma te hará más perezoso durante tu estadía. (Sí, estamos cada vez más cerca de ese crucero espacial que vimos en Wall-E).

Agrandar Imagen Mark Licea/CNET

Royal Caribbean, firma con sede en Miami, es la compañía de cruceros que últimamente está haciendo más ruido sobre su adopción de tecnología. Y es que su competidor más cercano, Carnival, planea usar medallones portátiles de alta tecnología para personalizar sus servicios. La línea MSC también está integrando sus propias experiencias de realidad virtual y Norwegian Cruise Line asegura que muy pronto presentará sus propias innovaciones.

Sin embargo, Royal Caribbean lleva una buena ventaja al introducir robots cantineros y un Wi-Fi que realmente funciona cuando estás, literal, en medio del mar.

"Esta línea realmente se ha colocado durante años como líder en innovación y tecnología", dijo Hannah Sampson, editora del sitio de noticias de viajes, Skift.

Estas empresas se han dado cuenta de que, sin importar el sector de negocios en el que estés, ya sea cruceros o restaurantes, no puedes ignorar la innovación.

"La realidad es que la tecnología es simplemente algo que la gente espera", dijo el presidente ejecutivo de Royal Caribbean, Richard Fain. "Ya no es una opción".

Una cena en realidad virtual

Disfrutar de una cena o una comida vía realidad virtual no es algo nuevo, aunque realmente no se ha convertido en una tendencia. Hay inconvenientes u obstáculos lógicos: si te pierdes en tu propio mundo virtual no puedes mantener una conversación, no puedes ver lo que estás comiendo y tendrás todo el tiempo un torpe y pesado equipo sobre tu cabeza.

Royal Caribbean tomó en cuenta algunas de estas preocupaciones y dio su propio giro en la comida de realidad virtual. La experiencia es corta, ofreciendo experiencias visuales llamativas y sincronizadas con los tres "tiempos" de tu comida. O también lo hace con pequeños bocadillos que observarás en el mundo de la realidad virtual como coloridas esferas.

Para lograr este resultado, la compañía de cruceros trabajó con un socio tecnológico, X Studios, con quien creó una experiencia gastronómica. El HTC Vive se acopla con la tecnología de seguimiento de movimiento Leap Motion para brindarte manos virtuales que puedes ver y controlar como si fueran tuyas. Esto te permite manipular tus platillos.

Esto es, sin duda, una novedad. El mismo Joey Hasty, jefe de Innovación y Transformación de Royal Caribbean, dijo que esto no funcionaría para una comida de cuatro tiempos, pero sin duda podría funcionar en un bar de postres, bromeó.

"Creemos que disfrutar de una cena en realidad virtual es mejor porque es posible activar otros sentidos que tenías secuestrados por otro", dijo.

Royal Caribbean no precisó cuándo estarán listas las cenas de realidad virtual en sus barcos. Pero David Morales, cofundador de X Studios, dijo que la intención es explorar la posibilidad por ahora.

Bebidas en cualquier lugar

Otra novedad tecnológica que Royal Caribbean mostró hace unos días fue la opción de ordenar una bebida desde una app para que minutos después llegue un camarero a tu lugar con ella, sin importar dónde te encuentres.

La compañía planea utilizar sus puntos de acceso de Wi-Fi en sus barcos para triangular tu ubicación, dando a los servidores un área de tres metros aproximadamente para caminar. Los servidores están equipados con un teléfono que muestra una foto de tu rostro, con lo que ayuda al camarero a localizarte.

Mark Licea/CNET

Mis colegas Bridget Carey y Mark Licea pidieron dos bebidas estilo mojitos y, a pesar de que se movían de un lugar a otro, el camarero los encontró a los dos.

Si este sistema funciona, puedes olvidarte de abandonar tu preciosa sesión de bronceado bajo el sol para unirte a los montones de gente pidiendo bebidas en la barra del bar.

"Es útil y la gente lo apreciará", dijo Sampson.

El camarote del futuro

La idea que tiene en mente Royal Caribbean sobre un camarote seguramente hará que pases más tiempo en tu cabina. La compañía equipó todo el techo con una pantalla LED, así como con un flujo de imágenes LED que fluyen hasta el suelo.

Agrandar Imagen Mark Licea/CNET

Sólo con tocar un botón de tu teléfono, Hasty cambió la configuración de la habitación del día a la noche o, incluso, a una selva tropical. El ejecutivo comentó que Royal Caribbean está explorando otros escenarios, como Marte.

Sin embargo, la intención de este diseño es conectarte mejor con el mar, ofreciéndote paisajes simulados de las aguas del exterior. Eso es particularmente relevante si tienes una cabina interior sin ventana o balcón.

"En la medida que estos barcos se hacen más grandes, te alejan más del océano", explicó.

Transbordadores autónomos



Caminar es cosa del pasado.

Royal Caribbean está trabajando con Navya para probar una flotilla de transbordadores autónomos que llevarían a los huéspedes desde el puerto hacia alguna excursión o a la entrada principal de un complejo turístico.

El transbordador Navya, un vehículo en forma de huevo capaz de transportar 15 personas, ya está en funcionamiento en la Universidad de Michigan. También comenzó a funcionar en Las Vegas, donde tuvo un pequeño accidente durante su primer día de operación.

Royal Caribbean planea probar el transbordador primero con sus empleados y en el futuro lo hará con los clientes. En muchos destinos, estos transbordadores serán la mejor solución a las largas caminatas que hay que hacer desde el puerto, dijo Hasty.

Face ID de Royal Caribbean



El reconocimiento facial está en su mejor momento y Royal Caribbean está aprovechando esta tecnología como un mecanismo para acelerar el proceso de check-in.

Mark Licea/CNET

Para alguien que ya pasó casi dos horas en la línea de seguridad y esperando en el mostrador de un crucero Princess en septiembre, seguramente apreciará cualquier método que agilice el proceso.

Cuando me acerqué a la cámara, la pantalla mostró mi rostro, mi nombre y me registró de forma automática. El sistema me reconoció porque había enviado una selfie a la compañía el día anterior. Una vez que el sistema esté operando, los clientes podrán subir una foto para verificarla el día del embarque.

El primero de estos sistemas de reconocimiento facial se utilizará en Port Everglades en Fort Lauderdale para fin de año, dijo la compañía.

"Estamos intentando", dijo Fain, "devolverle al pasajero su primer día de vacaciones".