Barcelona vs Real Madrid: Cómo ver el partido en Estados Unidos

El primer clásico de la liga española se jugará el sábado 26 de octubre en un horario incómodo para el resto del mundo y corresponde a la jornada 10 de la liga 2019-2020.

La última que vez que estas escuadras se vieron las caras por el torneo local en la casa del Barcelona, fue el 28 de octubre de 2018, con el resultado 5-1 a favor de los blaugranas, lo que significó el despido de Julen Lopetegui y la posterior llegada de Zinedine Zidane al conjunto blanco.

Posteriormente, jugaron el 2 de marzo de 2019, en el Santiago Berbaéu y la oncena de Ernesto Valverde se impuso 1-0.

El inicio de los dos principales equipos de España ha sido flojo. Lionel Messi no ha podido jugar completo, por diferentes lesiones, mientras que el Madrid extraña demasiado a Cristiano Ronaldo, y Eden Hazard, su nuevo crack, sigue sin cuajar.

A continuación te damos todos los detalles del partido, para que lo puedas ver en Estados Unidos por televisión o Internet.

Dónde y a qué hora se juega el clásico

El primer clásico del fútbol español se jugará en el Camp Nou, en Barcelona, a las 1:00 p.m. hora local, es decir, a las 7 a.m. hora del este de Estados Unidos (6 a.m. hora del Centro y 4 a.m. hora del Pacífico).

Cómo se puede ver el clásico en Estados Unidos

La cadena de televisión de pago beIN SPORTS y beIN SPORTS Español tiene los derechos exclusivos de televisión para los partidos de la Liga hasta 2024. Está disponible en las dos principales plataformas de televisión por satélite de Estados Unidos: DirecTV y Dish Network y la de cable Verizon FiOS. Los planes oscilan entre los US$10 y US$40 al mes.

Importante: si bien beIN SPORTS Español es una cadena en español, la programación suele ser ligeramente diferente a la del canal beIN SPORTS en inglés. Habrá juegos mostrados en beIN SPORTS Español que no se mostrarán en beIN SPORTS, y viceversa. Lo mejor que puedes hacer es revisar la programación para asegurarte que puedes disfrutar del partido.

Cómo ver en Internet

fuboTV, el servicio de streaming, tiene los derechos para transmitir los encuentros de la Liga. Por un precio inicial de US$45 al mes, puedes disfrutar de los partidos la liga española, así como de otros deportes.

Por beIN SPORTS CONNECT también puedes seguir los partidos online. El app está disponible en App Stores, Google play y puede correr en cualquier dispositivo Roku.