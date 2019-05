Barcelona cae y Valverde es la estrella de los memes de la Copa del Rey

Barcelona quería hacer olvidar la eliminación en la Champions League, pero el valencia se lo impidió.

Este sábado 25 de mayo, con goles de Kevin Gameiro (minuto 21) y Rodrigo (m. 33), Valencia se impuso 2-1 al actual campeón de la Liga española y se llevó la Copa del Rey. El descuento del equipo blaugrana fue obra de Lionel Messi (m. 70).

La victoria del equipo "Che", como se le conoce al rival del Barcelona, le permite cerrar la temporada con buenos números: cuarto lugar (que da clasificación a Champions League) y un título ante el líder de la tabla general. En cambio, la derrota, para los dirigidos por Ernesto Valverde significa un cierre trágico.

El equipo de Messi llegó a las últimas semanas con opciones del triplete (Liga, Champions y Copa del Rey), pero solo ha podido conseguir el título del torneo local, poco para una de las nóminas más caras del mundo, que incluye a figuras como Gerard Piqué, Arturo Vidal, Coutinho y Démbelé, entre otros.

En Twitter señalan como al responsable de la segunda derrota consecutiva, después de la estrepitosa caída en Liverpool, a Valverde, técnico del Barcelona. De hecho, al momento de escribir esta nota, #Valverde era tendencia mundial.

Estas son algunas de las reacciones de los tuiteros:

El resumen de la temporada de Barcelona. Un equipo que tenía todo para la triple Corona, se queda sólo con la liga. Una liga donde el Real Madrid y Atletico Madrid no estuvieron a la altura. Conclusión: Ernesto Valverde no va más. pic.twitter.com/8Iq06MTrR6

@FCBarcelona 2018-2019 ❌ Champions league ❌ Copa del Rey ❌ Supercopa ❌ Balón de oro ❌ The best pic.twitter.com/a7eJ9e27gL

