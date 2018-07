4 cosas en las que el barato Nokia 3.1 supera a algunos celulares de alta gama

El Nokia 3.1 es un celular muy barato que también es conocido como Nokia 3 (2018) en algunas partes del mundo y es de los más baratos que vende HMD Global, la empresa que ahora tiene los derechos para usar la marca Nokia.

Aquí recopilamos cuatro cosas en las que este celular Nokia super a algunos celulares de alta gama.

Andrew Hoyle/CNET

Además, en el podcast —que puedes escuchar a continuación o en Google Play (Google Podcast) y iTunes— hablo también sobre mis primeras impresiones del Nokia 3.1, la primera imagen filtrada del próximo reloj insignia de Samsung (Galaxy Watch), las últimas filtraciones del Galaxy Note 9 y la llegada oficial de Android P , como una actualización que recibirán muchos celulares.

Además, prepárate que pronto iniciaremos un sorteo de un Galaxy Note 9 (o el celular que Samsung presente en el evento de agosto) y un Galaxy Note 8 para celebrar el episodio #100 de Actualización Android que llegará en unas semanas. El sorteo comenzará el 8 de agosto, día del episodio #100.

El Nokia 3.1 superar a algunos celulares de alta gama en 4 cosas:

Precio

Aquí es un claro ganador, ya que el Nokia 3.1 tiene un precio inicial de solo US$159. Claro, este precio llega con un montón de sacrificios en sus especificaciones y en parte en su diseño, pero igual este es un precio muy atractivo y es en parte lo que permite que las otras cosas sean tan interesantes.

De cierta manera, te podrías comprar cerca de cinco o seis Nokia 3.1 por el precio de celulares como el Galaxy S9 Plus o el iPhone X.

Audífonos incluídos en su caja

Celulares como el LG G7 , el Sony Xperia XZ2 Premium y ni siquiera el "barato" OnePlus 6 tran unos audífonos incluidos en su compra o en su caja a nivel mundial.

El Nokia 3.1 sí los trae y aunque es cierto que no son los de más alta gama es una adición que lo hace ser más atractivo. Claro, no esperaría que LG o Sony integrarán unos audífonos de esta clase porque prometen ofrecer una gran calidad de sonido, pero ni el OnePlus 6, ni otros grupo de celulares de la alta gama ofrecen esto.

Interfaz

Puede ser que el Nokia 3.1 no tenga la potencia para ofrecer la mejor experiencia móvil en el mercado, pero su interfaz prácticamente pura de Android ofrecen una buena experiencia. Claro, en muchas ocasiones es cuestión de preferencia, pero considero que la experiencia es más agradable de la que encuentras en celulares como el LG V35 ThinQ o el Samsung Galaxy S9 .

Actualizaciones Android

Es probable que seas unos de los usuarios frustrados con un celular Android que aún no recibe ni siquiera Android Oreo y como Android P está cerca de llegar, es probable que esa frustración se incremente aún más.

El Nokia 3.1 hace parte del programa o serie de celulares Android One, los cuales no solo tienen una interfaz prácticamente pura de Android, sino que también tienen la promesa de actualizarse más rápido que de costumbre. Así que no te sorprendas si el Nokia 3.1 se actualiza a Android P antes de celulares de Samsung, LG o HTC. Inclusive, HMD Global ya confirmó que recibirá esa actualización.

