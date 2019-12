Barack Obama comparte su playlist de 2019 y tiene mucho reggaeton

Todos tenemos una lista de canciones que guardamos para determinados momentos, como viajar, hacer ejercicios o una fiesta y Barack Obama también. El expresidente publicó su playlist este 30 de diciembre.

"Desde hip-hop hasta country y The Boss [Bruce Springsteen], aquí están mis canciones del año. Si estás buscando algo que te haga compañía en un viaje largo o que te ayude a hacer ejercicio, espero que haya una o dos pistas aquí que funcionen", escribió en su cuenta de Twitter el político que fuera presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017.

From hip-hop to country to The Boss, here are my songs of the year. If you’re looking for something to keep you company on a long drive or help you turn up a workout, I hope there’s a track or two in here that does the trick. pic.twitter.com/mQ2VssyDwt — Barack Obama (@BarackObama) December 30, 2019

La lista es realmente ecléctica. Están artistas de diferentes géneros, como Rosalía (Con Altura), J. Balvin, Ozuna y Daddy Yankee (que comparten créditos en Baila, Baila, Baila), Angelica Garcia (Jícama) Lizzo (Juice), Beyonce (Mood 4 Eva), Lil Nas X (Old Town Road), Frank Ocean (In My Room), Alicia Keys (Show Me Love), Maggie Rogers (Burning) y artistas independientes de rock como Big Thief (Not) y Sharon Van Etten (Seventeen). Tampoco olvidó a Bruce Springsteen (Hello Sunshine).

"Te amo tanto Sr. Obama ... gracias por ayudarme con mi llanto matutino", respondió Lizzo en Twitter.

I love you so much Mr. Obama.. thanks for assisting me with my morning cry 🥺🥰🤪 https://t.co/K9BV0YuGX8 — Feelin Good As Hell (@lizzo) December 30, 2019

Destaca en los títulos, la canción de protesta Change, de Mavis Staples en 2019, de su último álbum We Get By. "Tengo que cambiar por aquí / No puedo seguir así / Las cosas tienen que cambiar por aquí / Dilo en voz alta, dilo claro", dice Staples en el tema.

Staples se quedó sin palabras en Twitter para describir lo que le hacía sentir formar parte de la lista de Obama.

Al momento de escribir esta nota, el tuit de las recomedaciones de Obama había sido replicado más de 25,000 veces y superaba los 150,000 likes. Cada año el expresidente publica una lista de libros, películas y series, que recomienda a sus seguidores.