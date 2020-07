Un empleado del metro borra obra de Banksy que vale millones

Si tu labor es mantener los vagones limpios, es normal que elimines cualquier grafiti. Aún cuando ese grafiti esté valorado en casi US$8 millones.

Todo sucedió el pasado 14 de julio, cuando el famoso artista Banksy se subió al tren de Londres y pintó sus características ratas, algunas expulsando un líquido verde, otras usando máscaras. Pero de eso no quedó ni rastro, luego de que un empleado de limpieza borrara cada dibujo.

El empleado de Transport of London solo cumplía con su labor, pues la empresa tiene una política de tolerancia cero con los grafitis. Pero según el diario británico Daily Mail, apenas se supo quién era el creador de la obra, la compañía publicó un mensaje: "Apreciamos el sentimiento de alentar a las personas a usar mascarillas, lo que está haciendo la gran mayoría de los clientes en nuestra red. Nos gustaría ofrecer a Banksy la oportunidad de hacer una nueva versión de su mensaje para nuestros clientes en una ubicación adecuada".

Joey Syer, cofundador de MyArtBroker.com, afirmó al mismo medio londinense que estos grafitis, por su gran tamaño y por haber sido realizados en plena pandemia del coronavirus , tenían un gran valor. "Es muy probable que quien lo quitó estuviese siguiendo el protocolo y no tenía idea de que estaba destruyendo un Banksy. Estimamos que su valor podría haber alcanzado los 7.5 millones de euros [casi US$8 millones]".

Afortunadamente, Banksy grabó todo lo que sucedió. En el video, aparece completamente camuflado, como si fuese un empleado de fumigación. Y dejó un mensaje en las puertas y las paredes de la parada en la que se baja, en el que se lee la letra de una famosa canción del grupo británico Chumbawamba: "I get 'locked' down... but I get up again" ("Me encierran... pero me levanto de nuevo").

En Instagram, bajo el lema "Si no te pones la mascarilla, no subes", se puede ver el video: