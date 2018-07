¿Te gusta el básquet, pero no sabes lanzar un balón al aro? Checa estos apps

¿Alguna vez te has parado frente al aro de básquetbol y no has logrado encestar ni un tiro libre?

Pues eso es justo lo que le sucedió a David Lee, un extrabajador de Apple, pero en lugar de resignarse, decidió crear una aplicación móvil para mejorar su disparo.

Lee es el creador de HomeCourt, un app que toma lo mejor de las técnicas que usan los especialistas de la NBA para corregir sus fallas y lo pone a disposición de cualquier novato.

La empresa detrás de la aplicación se llama Nex Team y está conformada por un grupo de ingenieros con experiencia en Apple, según se lee la propia página del emprendimiento y por otros profesionales que trabajaron en Facebook y Google, según SportTechie.

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

HomeCourt, el primer producto de la empresa, utiliza la cámara del iPhone para registrar automáticamente los lanzamientos al aro. El usuario puede rastrear la ubicación de esos disparos en la cancha, revisar los movimientos y recibir un diagnóstico que le permitirá mejorar su rutina, corrigiendo esos detalles.

El app también guarda un histórico del trabajo en la cancha de manera individual o por equipo, así que con esos datos se pueden hacer tablas comparativas para evaluar el progreso.

HomeCourt está disponible en iOS y es gratis hasta los 300 tiros al aro. Después de eso, si quieres seguir utilizándola, tiene un costo de US$7.99.

HomeCourt llega a competir en un mercado donde ya existen algunas buenas herramientas para mejorar el rendimiento de los aficionados al baloncesto. Aquí te presentamos las aplicaciones más accesibles para el jugador que no es un profesional y desea mejorar sus habilidades.

Te deja crear una cuenta gratis para manejar tus propias estadísticas, mientras revisas tus movimientos registrados por tu dispositivo (celular o iPad).

A nivel profesional, para entrenadores o equipos, ofrece un sistema de cámaras (de una a cinco), cuyo precio varía según los resultados que se busquen.

Funciona para todos los deportes y es más sencillo de usar que Playsight.

Puedes grabar con tu teléfono celular y, de forma instantánea, el video es analizado por el software de Coach's Eye.

Lo interesante de esta aplicación radica en que le puedes pedir a un amigo o conocido que te grabe durante una rutina de lanzamientos o dribling y tendrás tu informe al instante.

Este es uno de los mejores programas de entrenamiento completamente gratuito que puedes encontrar en la red. Puedes seguir una rutina paso a paso, con jugadas explicadas en video, de manera muy detallada, antes de avanzar a la siguiente etapa.

Además, cuenta con un calendario que te permite crear un plan de trabajo y te explica cómo mejorar tu rendimiento con otros ejercicios complementarios, incluso si te lesionas.

Fue creada para analizar jugadas de fútbol americano, pero evolucionó y se puede aplicar a cualquier deporte. Personaliza estadísticas, comparte videos con una comunidad de Facebook o Twitter, y a los entrenadores o padres que graben a sus hijos, les ayuda a llevar una tabla de estadísticas para revisar la evolución durante las competencias.

Básicamente es un balón inteligente con un sensor integrado que te ayuda a sacar muchas conclusiones sobre tu tipo de lanzamiento al aro. Ojo, hay un detalle: debes escoger un aro con malla, de lo contrario no identifica algunos disparos.

Entre mucha información, destaca el porcentaje de lanzamientos acertados y conocer tu promedio en ejecuciones desde los tres y dos puntos.

También genera gráficas de tu porcentaje de disparos durante toda la ronda de prácticas, para que puedas ver dónde se reduce tu rendimiento y dónde se desarrolla. Wilson asegura que la batería que usa el balón sirve para más de 100,000 tiros y tiene un costo de casi US$170 en Amazon.

¿Listo para mejorar tu disparo de larga distancia? Probablemente no llegarás a ser Reggie Miller, pero sí podrás sorprender a tus amigos.