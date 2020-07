Balón de Oro: No habrá sucesores de Messi y Rapinoe por el coronavirus

Por primera vez desde 1956, el Balón de Oro no se otorgará a ningún jugador debido a la interrupción del fútbol en 2020 por la crisis del nuevo coronavirus.

La revista France Football, organizadora del premio, dio la noticia el lunes 20 de julio: "Por vez primera desde 1956, el Balón de Oro va a hacer un descanso. No habrá edición en 2020, ya que no se reúnen todas las condiciones. Creemos que un año tan singular no puede –ni debe– ser tratado como un año normal", escribió el editor de la revista, Pascal Ferré, en un comunicado.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern Múnich), Kevin de Bruyne (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG), Sadio Mané (Liverpool) y Cristiano Ronaldo (Italia), eran algunos de los candidatos a optar por el galardón.

Los otros premios que otorgaba la revista, como el Kopa, al mejor jugador, menor de 21 años (concedido en 2019 al holandés Matthijs de Ligt), y Yashin, que reconoce al mejor arquero (ganado en 2019 por el brasileño Alisson Becker), tampoco serán otorgados.

France Football explicó que la decisión se toma debido a que "todos los aspirantes al reconocimiento no se encuentran en la misma situación". Los últimos ganadores de este premio, en 2019, fueron el argentino Lionel Messi (Barcelona FC) y la estadounidense Megan Rapinoe (campeona del mundo con Estados Unidos).

El medio informó que se elegirá un once ideal con los mejores jugadores de todos los tiempos, según el criterio del jurado habitual del Balón de Oro.

La semana pasada se coronó el Real Madrid en el torneo español, Liverpool lo hizo en Inglaterra y Bayern de Múnich en Alemania. En Italia aún no se ha decidido el ganador, aunque la Juventus parece que es el mejor posicionado. Estas ligas, sin embargo, regresaron luego de un largo periodo de paro por la pandemia provocada por la COVID-19. En Francia, sin embargo, el torneo se suspendió y no hubo ganador.

En Twitter, la decisión derivó en discusión sobre quién podría haber sido el ganador del trofeo. Estas son algunas de las reacciones el lunes en la red social del pajarito:

Robo

Lo que ha hecho L’EQUIPE aplazando la entrega del Balón de Oro de este año es evitar que MESSI se lo robara a BENZEMA!!!!!! pic.twitter.com/RHAseWHvnB — Alfredo Duro (@alfredoduro1) July 20, 2020

¿Perjudicado Lewandowski?

🌟 Robert Lewandowski



😲 Doblete con el Bayern, 51 goles en la temporada y todavía falta la Champions...



👀 ¿Lo que debió ser el Balón de Oro 2020? pic.twitter.com/ye58zFlY6P — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 20, 2020

Lewandoski hizo más, debemos admitirlo todos los que somos del Madrid dicen Benzema, los culés dicen Messi por el pichichi. Pero Lewandoski hizo todo ahora a ver qué realiza en champions. — Dudek ⌬ (@dudek_harold) July 20, 2020

Lewandoski a tenido mas contribuciones a gol que messi amigo si los numeros hablan entonces el balon de oro es lewandoski pic.twitter.com/iL19JcC96w — OverShadowK (@OverShadowK) July 20, 2020

En desacuerdo



Los argumentos son válidos, pero para nada de acuerdo con la decisión. Se puede evaluar sin ningún problema, además se jugó el 70% de la temporada en condiciones normales.



Que ustedes solo vean la Champions para tomar decisiones es otra cosa. Igual no los extrañaremos. https://t.co/LWJbDkZdT9 — CarlosXArguello (@CarlosXArguello) July 20, 2020

Había que esperar

Si y justo cuando en la champions se enfrentarían los candidatos entre sí Messi(si elimina a napoles) vs Lewandowski y Benzema (si remonta al city) vs Cristiano Ronaldo, y los ganadores de esos choque se enfrentarían en la semifinal saliendo ahí el merecedor del balón de oro — El Papu (@LHED18) July 20, 2020

Messi con los mejores números